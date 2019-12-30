Экс-жена рыжего «Иванушки» официально вышла замуж за баскетболиста Зубкова

Марина Банкова, бывшая жена Андрея Григорьева-Аполлонова, солиста группы «Иванушки International», официально оформила свои отношения с баскетболистом Андреем Зубковым. Об этом девушка радостно сообщила в своем блоге.

В stories Instagram она разместила фото свидетельства о браке, из которого явно видно, что теперь она стала Зубковой. Кстати, в блоге Марина тоже быстро изменила фамилию (раньше значилась как Григорьева-Аполлонова). Судя по документу, пара оформила свои отношения в Санкт-Петербурге 28 декабря.

Фото в фате и снимков застолья не последовало. Однако в stories появилось видео с лапшой быстрого приготовления и бутербродами. «Любовь – это когда можно есть «Доширак» в кровати», — подписала кадр Марина.

Напомним, Андрей Григорьев-Аполлонов и Марина Банкова прожили в официальном браке 11 лет, хотя их отношения продолжались гораздо дольше. На момент их знакомства девушке было всего 17 лет. Они воспитывают двоих сыновей – 16-летнего Ивана и 11-летнего Артемия. Ходят слухи, что девушка беременна в третий раз, теперь уже от Андрея Зубкова.