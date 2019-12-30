«Жизнь – боль»: Кудрявцева впервые показала, как выглядит без силиконовой груди

48-летняя ведущая «Секрета на миллион» Лера Кудрявцева постепенно приходит в себя после операции по удалению силиконовых имплантов в груди. Звезду поддержали многочисленные коллеги и просто обычные люди. Женщины со всех уголков России пишут Лере, благодаря ее за откровенность.

больше по теме Кудрявцева объяснила, почему больше никогда не воспользуется грудными имплантами Последствия неквалифицированной медицинской помощи Лера не первый день освещает публично.

В окружении цветов от поклонников звезда расслабилась и даже стала шутить в своем личном блоге. В stories Instagram она опубликовала видеоролик, в котором она жует шоколадный батончик и рассуждает о том, что в больнице, увы, нет ананасов. При этом в кадре появляется надпись: «Жизнь – боль».

На видео Лера впервые предстает на публике со своей натуральной грудью. Стройная фигура девушки без силиконовых имплантов выглядит еще грациознее.

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Напомним, ранее опытный пластический хирург Владимир Плахотин предупреждал наших читателей о возможных последствиях операции по коррекции груди с помощью силиконовых имплантов. По его словам, изделия способны износиться, а их производители учитывают далеко не все риски. Прежде, чем решиться на операцию, необходимо проконсультироваться с опытным врачом. И при первых подозрениях на возможный дефект – обратиться к специалисту.

Справка Teleprogramma.pro:

Владимир Плахотин – пластический хирург. Закончил мединститут (РНИМУ им. Н.И. Пирогова). Стаж работы – 21 год, из них 15 лет проработал пластическим хирургом в МНТК «Микрохирургия глаза». В данный момент Владимир Плахотин работает в отделении пластической хирургии при городской поликлинике № 220, которая длительное время входила в структуру так называемого «Четвертого управления».