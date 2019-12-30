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«Жизнь – боль»: Кудрявцева впервые показала, как выглядит без силиконовой груди

Грациозность фигуры телеведущей стала только заметнее без имплантов.

«Жизнь – боль»: Кудрявцева впервые показала, как выглядит без силиконовой груди
Лера Кудрявцева Фото Global look press.

48-летняя ведущая «Секрета на миллион» Лера Кудрявцева постепенно приходит в себя после операции по удалению силиконовых имплантов в груди. Звезду поддержали многочисленные коллеги и просто обычные люди. Женщины со всех уголков России пишут Лере, благодаря ее за откровенность.

В окружении цветов от поклонников звезда расслабилась и даже стала шутить в своем личном блоге. В stories Instagram она опубликовала видеоролик, в котором она жует шоколадный батончик и рассуждает о том, что в больнице, увы, нет ананасов. При этом в кадре появляется надпись: «Жизнь – боль».

На видео Лера впервые предстает на публике со своей натуральной грудью. Стройная фигура девушки без силиконовых имплантов выглядит еще грациознее.

Кудрявцева без силиконовой груди. Фото
Стоп-кадр из сториз https://www.instagram.com/leratv/

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. При возникновении любых физиологических проблем советуем обращаться к специалистам.

Напомним, ранее опытный пластический хирург Владимир Плахотин предупреждал наших читателей о возможных последствиях операции по коррекции груди с помощью силиконовых имплантов. По его словам, изделия способны износиться, а их производители учитывают далеко не все риски. Прежде, чем решиться на операцию, необходимо проконсультироваться с опытным врачом. И при первых подозрениях на возможный дефект – обратиться к специалисту.

Справка Teleprogramma.pro:

Владимир Плахотин – пластический хирург. Закончил мединститут (РНИМУ им. Н.И. Пирогова). Стаж работы – 21 год, из них 15 лет проработал пластическим хирургом в МНТК «Микрохирургия глаза». В данный момент Владимир Плахотин работает в отделении пластической хирургии при городской поликлинике № 220, которая длительное время входила в структуру так называемого «Четвертого управления».

Владимир Платохин. Пластический хирург. Фото
Владимир Платохин. Пластический хирург. Фото из личного архива героя публикации
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«Жизнь – боль»: Кудрявцева впервые показала, как выглядит без силиконовой груди
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