Сергей Шнуров написал стих про одни и те же лица в новогоднем эфире

Наши внуки будут видеть на экране все тех же людей, сетует музыкант.

Известный «инстаграмный поэт» Сергей Шнуров написал короткое новогоднее стихотворение. Артист обошелся без мата, но не забыл про иронию. В своем новом произведении он посетовал на одни и те же, лица мелькающие по ТВ каждый Новый год. При этом сам месье Шнуров предстал перед публикой на фото вкушающим яства в неком европейском ресторане.

Он отметил, что обозначенные лица не стареют, а это чудо, в свою очередь, является результатом науки. В конце эпатажный рокер пошутил, что с теми же самыми персонажами в телевизоре будут встречать праздники и внуки нынешнего поколения.

Напомним, два года назад в российском обществе поднялась волна недовольства из-за того, что «новогодние огоньки» сияют одними и теми же звездами. Спровоцировал публику ростовский блогер Вадим Манукян, который написал петицию в адрес Константина Эрнста. Документ подписало такое число телезрителей, что на него отреагировали даже Пугачева с Киркоровым.