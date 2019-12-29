ЗВЕЗДЫ

Сергей Шнуров написал стих про одни и те же лица в новогоднем эфире

Наши внуки будут видеть на экране все тех же людей, сетует музыкант.

Сергей Шнуров написал стих про одни и те же лица в новогоднем эфире
Сергей Шнуров снова ударился в сатиру. Фото: globallookpress.com

Известный «инстаграмный поэт» Сергей Шнуров написал короткое новогоднее стихотворение. Артист обошелся без мата, но не забыл про иронию. В своем новом произведении он посетовал на одни и те же, лица мелькающие по ТВ каждый Новый год. При этом сам месье Шнуров предстал перед публикой на фото вкушающим яства в неком европейском ресторане.

Он отметил, что обозначенные лица не стареют, а это чудо, в свою очередь, является результатом науки. В конце эпатажный рокер пошутил, что с теми же самыми персонажами в телевизоре будут встречать праздники и внуки нынешнего поколения.

Напомним, два года назад в российском обществе поднялась волна недовольства из-за того, что «новогодние огоньки» сияют одними и теми же звездами. Спровоцировал публику ростовский блогер Вадим Манукян, который написал петицию в адрес Константина Эрнста. Документ подписало такое число телезрителей, что на него отреагировали даже Пугачева с Киркоровым.

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Сергей Шнуров написал стих про одни и те же лица в новогоднем эфире
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