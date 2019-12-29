ЗВЕЗДЫ

«Теперь я круглый отличник!»: пародисту Грушевскому исполнилось 55 лет

В день рождения артист дал юбилейный концерт.

«Теперь я круглый отличник!»: пародисту Грушевскому исполнилось 55 лет
Михаил Грушевский отметил юбилей. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

29 декабря шоумен и пародист Михаил Грушевский отметил красивый юбилей — артисту исполнилось 55 лет.

«55 — теперь я круглый отличник! Обожаемые дети Мишутка, Даша и жена Женечка рядом, юбилейный концерт стартует через несколько часов — я счастлив!» — написал мужчина в Instagram, выложив снимок своей семейной фотосессии, на котором все его домочадцы расположились у камина в одинаковых свитерах.

Именинника в социальной сети поздравили композитор Игорь Николаев, телеведущие Виктория Лопырева и Лера Кудрявцева, певцы Денис Клявер и Катя Лель, юмористка Елена Воробей. Звезды желают юбиляру вдохновения и гармонии в семье.

«Чтобы рядом были такие же настоящие друзья, коим ты сам являешься! Уж я то точно знаю, что и на необитаемый остров со скорпионами и за миллионом к Диброву — лучше друга нет!» — призналась Лопырева.

Напомним, Грушевский спародировал множество политиков, в том числе Владимира Путина и Владимира Ленина. Долгое время он снимался в «Аншлаге», потом выживал на островах в «Последнем герое», работал телеведущим.

Добавим, что его дочь Дарья — ребенок от первого брака, с клипмейкером Ириной Мироновой.

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брак и семьяМихаил Грушевскийпародисттелеведущийюбилейюморист
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«Теперь я круглый отличник!»: пародисту Грушевскому исполнилось 55 лет
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