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«Чувак, до свидания»: российская модель проигнорировала сообщение от Роналду

Красавица Виктория Одинцова не стала впутываться в переписку со звездой мирового футбола.

«Чувак, до свидания»: российская модель проигнорировала сообщение от Роналду
Криштиану Роналду не добился внимания русской красавицы. Фото: firo Sportphoto/Jürgen Fromme

Западная пресса пишет о пышногрудой российской модели Виктории Одинцовой. 26-летняя девушка известна тем, что недолго встречалась с певцом Егором Кридом, но в сети ее обаяния попадается и рыбка покрупнее. Как-то раз восхищенное сообщение в Instagram ей прислал сам Криштиану Роналду (в 2019 году футболист был признан человеком, больше всех заработавшим на постах в Instagram). И что вы думаете? Холодная русская красавица проигнорировала суперзвезду спорта!

Как пишет издание The Sun, на российском YouTube-шоу «Макарена» девушку спросили, лайкал ли звезда «Ювентуса» когда-нибудь ее фотографии. В ответ у Виктории нашелся факт поинтересней: Роналду даже как-то написал ей.

«Это было очень давно. Он написал: «Привет, как дела?» Я удалила сообщение и не ответила, — цитирует Одинцову западное издание. — Конечно, я не давала ему шанса! Я знаю некоторых девушек, которым он тоже писал, поэтому сразу поняла: «Чувак, до свидания».

По словам красавицы, никаких других связей со звездой футбола она не имела. Да и он давно уже остепенился и остановился на одной единственной женщине — Джорджине Родригес. Ходят слухи, что пара сыграла свадьбу в уходящем году.

Напомним, что ранее известный португалец был большим поклонником российских красавиц. С 2010 по 2015 годы он встречался с супермоделью Ириной Шейк.

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«Чувак, до свидания»: российская модель проигнорировала сообщение от Роналду
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