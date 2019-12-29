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«Все понимает»: 9-летняя дочь Макарова отказалась от встреч с отцом

Долгое время артист не навещал свою наследницу.

«Все понимает»: 9-летняя дочь Макарова отказалась от встреч с отцом
Алексей Макаров. Фото Global look press.

В отношениях актера Алексея Макарова с его 9-летней дочерью Варварой все неладно. Недавно ее мама, бывшая гражданская жена артиста, Виктория Богатырева пожаловалась, что мужчина избегает общения с девочкой и с весны не платит на нее алименты.

По словам Виктории, девочка сильно переживала из-за безразличия отца. Женщина предполагает, что причиной такой холодности стали новые отношения артиста, а также его занятость на работе.

Сына Любови Полищук публично осудил режиссер Егор Кончаловский, заметив, что у многих актеров очень подвижная психика, с которой нужно быть очень осторожным. Поступок Макарова он оценил как «не пацанский».

После подобного заявления, а также серий публикаций в СМИ пропавший папа неожиданно объявился. Об этом изданию «СтарХит» рассказала Богатырева.

«Алексей звонил недавно, хотел увидеться с Варей. Но теперь уже ребенок не хочет встречаться, девочка взрослая и все понимает. Обижена на него за недостаток любви», — сказала она.

Женщина считает, что отец должен быть постоянно рядом с ребенком, а не наведываться время от времени. Она упомянула, что некоторые деньги от актера на дочь все-таки поступили. Правда, сумма символическая – немного больше прожиточного минимума.

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Алексей Макаровдети звездЛюбовь Полищук
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«Все понимает»: 9-летняя дочь Макарова отказалась от встреч с отцом
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