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«Прочтите анекдот про козу»: Романовская публично осмеяла Шаляпина

Пианистка устала объяснять, что у нее не было отношений с музыкантом.

«Прочтите анекдот про козу»: Романовская публично осмеяла Шаляпина
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото Global look press.

Виталина Цымбалюк-Романовская уже открыто признавалась своим поклонникам, что их отношения с Прохором Шаляпиным были фиктивными. «Это было неправдой», — писала она в своем блоге. Однако публика настолько поверила в сказку, созданную ради пиара, что просто отказывается верить в очевидные вещи.

Да и сам Прохор Шаляпин, в отличие от Виталины, зачем-то решил поддерживать старую легенду. Через СМИ он заявил, что расстается с пианисткой из-за того, что не готов к серьезным отношениям. А еще потому, что они заигрались в публичность. Впрочем, позже в разговоре с журналистом Teleprogramma.pro он пожелал себе в Новом году поменьше «желтухи» и побольше самореализации в музыке и на телевидении в качестве ведущего. Тем самым намекнув на то, что часто делает себе имя именно на шумихе вокруг своей персоны.

Похоже, что мнимой возлюбленной Шаляпина порядком надоели разговоры вокруг их фиктивной пары. В своем блоге она опять посчитала нужным прокомментировать их отношения.

«Мы не были парой», — написала она прямым текстом.

Однако ее поклонники вновь отказались верить даже в абсолютно однозначное заявление. «Согласна, он не достоин вас», — ответила ей подписчица.

«Виталина, тебе, наверное, нужна поддержка? Все-таки вы же с Прохором привыкли к друг другу? Есть подруга, с кем отвлечься?» — написал другой фолловер.

Романовская. Фото
https://www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/

На это Цымбалюк ответила: «Мне ничего не надо, прочтите еврейский анекдот про козу». Суть его состоит в том, что один человек посетовал раввину на жизнь, а тот предложил купить ему козу и держать ее в квартире. Жизнь жалобщика стала только хуже: грязь, вонь и тому подобное. Тогда раввин предложил продать животное. После этого человек сказал, что его жизнь стала прекрасной.

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«Прочтите анекдот про козу»: Романовская публично осмеяла Шаляпина
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