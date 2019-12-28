«Хулиганит, что поделать»: экс-жена Ромы Жукова отреагировала на скандал с музыкантом

Бывшая супруга музыканта Романа Жукова отреагировала на очередной скандал с участием исполнителя. Выходка некогда любимого человека Елену нисколько не удивила – журналистам она заявила, что Жуков и ранее злоупотреблял алкоголем. Именно зеленый змий и стал причиной их развода.

«У него уже было четыре года назад по этой теме. Видно опять вот так вот хулиганит, что я могу поделать. Видно, ему скучно живется», — высказалась Елена в разговоре с «Пятым каналом».

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Бывшая супруга Жукова отметила – по ее сугубо личному мнению, Роману требуется квалифицированная беседа. Любые другие способы побороть пристрастие к алкоголю ему не помогут. Сейчас Елена переживает за некогда любимого человека, ведь у пары есть совместные дети.

Кроме того, прояснилась личность девушки, которая была задержана вместе с Жуковым в аэропорту Нерюнги. По предварительным данным, речь идет о менеджере исполнителя 90-х Ольге Илларионовой. Так ли это на самом деле, станет известно позже.