Тутта Ларсен нашла плюсы в неверии детей в Деда Мороза

Многодетная мать и телеведущая Тутта Ларсен нашла плюсы в том, что дети не верят в Деда Мороза. Журналистка рассказала, что пока реальность открылась лишь одному из троих ее детей – 14-летнему Луке, однако это уже значительно упростило ей задачу выбора подарка. Ларсен призналась, что сначала ее сын очень грустил, ведь чудеса для него закончились в 10 лет. Однако сама она, как мать, поняла – ребенок вырос, пора менять методы воспитания.

«Насчет подарков гораздо проще договариваться. Вместо длинных писем Деду Морозу с невыполнимыми просьбами, вполне конкретные земные желания», — поведала она.

В прошлом году Тутта побаловала своего сына самокатом. Сама журналистка называет подарок выгодным приобретением, ведь отпрыск души не чает в транспортном средстве и неплохо овладел балансом. Однако Тутта призналась – с выбором презентов для младших ей по-прежнему тяжело.

В комментариях подписчики Ларсен поддержали. Некоторые признались, что тоже с нетерпением ждали, когда у их детей пройдет вера в Деда Мороза, чтобы выстраивать диалоги как со взрослыми. Впрочем, нашлись и те, кто заявил, что вера в невероятное должна сохраняться у малышей как можно дольше, а взрослой жизни они хлебнут сполна, когда станут постарше.