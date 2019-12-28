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Палец в рот не клади: 5-летняя дочь Тимати обсосала ногу бабушки

Симона Юнусова применяет неоднозначные методики обучения ребенка.

Палец в рот не клади: 5-летняя дочь Тимати обсосала ногу бабушки
Алиса Юнусова/Фото: https://www.instagram.com/p/B6YNRlRInzN/

Мать Тимати Симона Юнусова спровоцировала подписчиков, опубликовав в личном микроблоге в Instagram неоднозначный контент. На кадрах счастливая бабушка показывает процесс обучения пятилетней внучки Алисы стихотворениям. Сначала девочка заразительно декламирует строчки из произведения Саши Черного, а в конце неожиданно берет в рот большой палец ноги Симоны.

«Вы спрашиваете, как мы учим стихи. По-разному, важно, чтобы было интересно. P.S. Поспорим, что наибольшее количество комментариев будет о том, что Алиса взяла палец моей ноги в рот?! Поговорим об этом?», — предсказала шквал негатива в свой адрес знаменитая бабушка.

Юнусова оказалась права. Далеко не все комментаторы поняли, зачем маленький ребенок посасывает ногу родственницы. Сразу несколько человек подметили, что Симона вряд ли мыла конечности перед тем, тем более, что съемка осуществляется на берегу бассейна, куда женщине еще нужно было дойти. «Алисе палец в рот не клади», — поиронизировала одна из девушек. «Мне мерзко на это смотреть, я брезгливая», — заявила другая. «Реально перебор», — сошлись во мнении другие фолловеры.

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Палец в рот не клади: 5-летняя дочь Тимати обсосала ногу бабушки
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