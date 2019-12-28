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«У нас гармония»: Королева рассказала, почему не обвенчалась с Сергеем Глушко

Певица не стала скрывать, что большую часть времени они с мужем проводят вдалеке друг от друга.

«У нас гармония»: Королева рассказала, почему не обвенчалась с Сергеем Глушко
Наташа Королева. фото: globallookpress.com/

Наташа Королева в этом году отпраздновала 45-летия. Певица, по мнению поклонников, вообще не меняется. Неудивительно, что после развода с Игорем Николаевым она смогла завоевать сердце танцора Тарзана, которого на самом деле зовут Сергей Глушко. Влюбленные вместе уже 18 лет. Они воспитали сына Архипа. Пока Королева гастролирует и ездит в Майами отдыхать, ее супруг публикует пикантные снимки в соцсети.

«Да ладно, пусть выкладывает. Молодец! Пока душа молодая и внешний вид крутой, он имеет право!» — считает Королева. В новом интервью она рассказала, что ей самой не верится, что уже столько лет рядом с ней находится Глушко. Певица заверила, что у них по-прежнему в отношениях все хорошо. По ее словам, каждый год они проживают по-разному.

«У нас гармония. И потом, мы редко видимся. Это тоже скрепляет определенным образом. Я сейчас в Москве, а он на гастролях», — рассказала артистка.

При этом Наташа не стала скрывать, что венчаться они не стремятся. «У нас никогда не было мысли о венчании. Я знаю очень много пар, у которых нет даже печати в паспорте. Но при этом они живут в любви и очень счастливы», — пояснила свою позицию певица. К слову, недавно одному из постов артистки лайк поставил сам Николаев. Звезда призналась, что не заметила этого. Сама она заверила, что всегда ставит лайки бывшему мужу и находится в курсе всех его событий в жизни.

«Мы с ним не в ссоре — у нас все хорошо», — подчеркнула Королева, пишет издание «Собеседник». Напомним, что у певицы есть особняк в Подмосковье. Многие думали, что также у нее есть недвижимость в США, но она призналась, что там у нее нет жилья. Все квартиры в Майами принадлежат ее маме Людмиле Порывай. По ее словам, когда она или муж приезжают в Америку, то родительница выделяет им на это время апартаменты.

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«У нас гармония»: Королева рассказала, почему не обвенчалась с Сергеем Глушко
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