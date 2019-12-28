Выход в свет: Ани Лорак оделась в одном стиле с подросшей дочкой

Ани Лорак не скрывает, что у нее выдался сложный год. Она развелась со своим мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. После многочисленных слухов об изменах мужчины певица от него ушла. При этом она позволяет ему видеться с их общей дочкой Софией. Девочке уже исполнилось восемь лет. В этом году артистка проводила ее в школу. Также наследница звезды участвовала в модных показах.

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Накануне Лорак решила вывести в свет свою дочку. Они посетили премьеру нового ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». На ковровой дорожке артистка появилась в джинсах, блузке и лаконичном черном пиджаке. Образ она дополнила массивными ботинками на квадратном каблуке. Нежный макияж и прямые локоны завершили образ.

А наследница артистки оделась в таком же стиле и даже цветовой гамме. Девочка предпочла более модные джинсы с заплатками, а вместо пиджака София надела джемпер на молнии. Волосы малышки были заплетены в косички.

«Мы провели поистине незабываемый вечер, мюзикл на льду „Спящая красавица. Легенда двух королевств“. Какое счастье услышать свой голос в лице главной героини прекрасной Татьяны Навки. Поздравляю с премьерой большую творческую команду! Браво!» — поделилась впечатлением Лорак.

Поклонники отметили, что дочка певицы растет копией мамы. «Две красавицы! Смотрела вчера шоу и наслаждалась прекрасными песнями в вашем исполнении! Завораживающе», «София с каждым днём всё красивее и красивее», «Как выросла», «Каролиночка, отлично выглядите!» — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что на льду выступила не только Навка, но и ее дочка Надежда. Девочка тоже занимается фигурным катанием.