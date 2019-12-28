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«Не в общественном туалете»: Рудковская закатила скандал из-за наряжающих елку людей

Продюсер не церемонилась с нанятыми создавать новогоднее настроение людьми.

«Не в общественном туалете»: Рудковская закатила скандал из-за наряжающих елку людей
Яна Рудковская/Фото: https://www.instagram.com/p/B6TOBhpI5en/

Яна Рудковская закатила скандал команде декораторов. Момент был зафиксирован съемочной командой проекта «ЯнаСупер», где семья Рудковской фигурирует как главные персонажи. Не успев войти внутрь, хозяйка дома гневно заявила, что ей «все уже не нравится» — начиная от столпотворения на территории ее жилплощади, продолжая огромным количеством коробок и заканчивая самим внешним видом елки.

«А зачем надо было столько коробок? Вы зачем их приперли, я дом свой не узнала. Как это теперь все убрать? Зачем мне тут склад устраивать? Не смотрите на меня как на явление Христа народу, это мой дом! А вы можете аккуратно все делать? Вы не в офисе, не в аэропорту и не в общественном туалете. Тут все – произведение искусства!» — распалялась Рудковская.

После увиденного продюсер направилась искать главного декоратора, с которым сотрудничает не первый день. Разговор между женщинами состоялся не из простых: «заказчица» твердо заявила, что не желает видеть процесс, а требует результата. Главный декоратор настаивала – ситуация исправится через 2 часа.

Чуть позже Рудковская призналась – на настроении стала сказываться усталость. Из-за напряженного трудового графика у нее не только нет сил наряжать елку самой, но и терпеть, как это делает кто-то еще.

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«Не в общественном туалете»: Рудковская закатила скандал из-за наряжающих елку людей
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