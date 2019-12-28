ЗВЕЗДЫ

Много снега и развлечений: Утяшева и Воля свозили детей в Лапландию

Звездная пара устроила наследникам незабываемые каникулы.

Много снега и развлечений: Утяшева и Воля свозили детей в Лапландию
Ляйсан Утяшева. фото: instagram.com/pavelvolyaofficial/

Ляйсан Утяшева и Павел Воля являются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Юморист во время каждого своего выступления упоминает детей и жену, а коллеги подшучивают, что в его соцсетях только нежные семейные снимки. Утяшева в последнее время тоже занята в разных проектах, но семья остается для нее на первом месте. У влюбленных подрастают сын Роберт и дочка София. То, что нарисовали их наследники, родители недавно сделали принтом в новой коллекции одежды.

Неудивительно, что перед Новым годом Воля и Утяшева отправились в отпуск. Они устроили детям настоящие приключения. Малыши увидели Лапландию, где находится резиденция Санта-Клауса. Первым делом родители покатали дочку и сына на санках. «Эти дети из Москвы снег увидели! Дети, я вас поздравляю! Не дождь, а снег», — сразу отметил Павел. Он также показал, как супруга встречает его у дверей чума. Там был разведен огонь.

«Родители с ума сошли больше детей. Снежные березы, снежная деревня, снежные дети», — продолжил восхищаться Воля. Другие дни были не менее незабываемыми. Они посетили пещеру, где представлены скульптуры из снега и льда, а также познакомились с оленем, который покатал семью на санях. Кульминацией стал визит в дом Санта-Клауса и его жены. Наследники Утяшевой написали письма и пообщались со своим кумиром. Сама телеведущая осталась в восторге от поездки на санях с собаками.

«Осуществили мечту — прокатились на настоящих санях, запряженных северными оленями и голубоглазыми ездовыми хаски. Они рвутся в бой, не могут усидеть в вольере. Как только видят группу людей, начинают восторженно лаять, чтобы их поскорее выпустили на трассу. Работяги!» — рассказала Ляйсан. «Роб и София рассказали стихотворение Санта-Клаусу, теперь летим к нашему Деду Морозу», — добавила она.

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Звездные детизвездные семьиЛяйсан УтяшеваПавел Воля
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Много снега и развлечений: Утяшева и Воля свозили детей в Лапландию
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