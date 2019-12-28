«Я беру пример с моего кумира»: Киркоров похудел на 24 килограмма за шесть месяцев

Как известно, Филипп Киркоров имеет очень большой рост — 193 см. В молодости он был очень стройным. По словам артиста, он весил около 90 килограммов. А несколько лет назад певец стал стремительно набирать вес. Постоянная нехватка сна и отдыха сказались на его здоровье. Не раз король российской эстрады признавался, что даже Алла Пугачева подшучивала над тем, что он себя запустил. В этом году 52-летний артист взял себя в руки и занялся избавлением от лишних килограммов.

В студии передачи «Привет, Андрей!» Киркоров признался, что сбросил 24 килограмма за полгода. Андрея Малахов поразился такому результату и отметил, что скоро певец может стать таким же стройным, как в молодости.

«Все началось в Израиле на „Еровидении“, когда Сережка Лазарев выступал. Там же Израиль, там невозможно так жить, и я принял решение начать жить по-новому. Я не думал, что я так втянусь, но это действительно затягивает. Я беру пример с моего кумира, идола детства — Валерия Леонтьева. Его внешний вид, форма спортивная — идеал, который казался мне недосягаемым. Но я медленно, но верно стремлюсь к вашей потрясающей форме», — признался Филипп Бедросович.

В студии показали кадры, на которых певец тренирует с тренером. Он выполняет силовые и кардиоупражнения. К слову, недавно появился на публике Гарик Харламов, который тоже поправился несколько лет назад. Юморист, к удивлению многих, постройнел. Как ему это удалось, пока остается тайной. Возможно, что он тоже начал заниматься спортом.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Перед тем, как начать бороться с лишним весом, обязательно проконсультируйтесь с квалифицированным врачом-специалистом.