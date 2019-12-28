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«Потрясающе выглядите!»: 71-летняя Наталья Седых поразила Баскова моложавым видом

Певец расцеловал ей руки при встрече.

«Потрясающе выглядите!»: 71-летняя Наталья Седых поразила Баскова моложавым видом
Наталья Седых. фото: globallookpress.com/

Наталья Седых до сих пор у многих ассоциируется с Настенькой из сказочного фильма «Морозко». Это один из самых старых новогодних фильмов и — любимых. В этом году картине исполнилось 55 лет, поэтому Андрей Малахов пригласил артистку в студию передачи «Привет, Андрей!». Как оказалось, эту киноленту очень любят Николай Басков, Филипп Киркоров и другие известные персоны.

71-летняя Седых появилась на публике под руку с Яной Кошкиной. Она была облачена в русский сарафан и красный платок, повторив легендарный образ из фильма. Гости сразу отметили, что актриса превосходно выглядит. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру, а румянец горел в точности, как и 55 лет назад. «Обалдеть!» — воскликнул Басков, увидев своего кумира.

«Как вы потрясающе выглядите! Ну вообще, просто! Давайте поаплодируем любимой актрисе! Вообще, просто шок», — стал восхищаться певец.

Басков расцеловал руки артистки. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

Пока Наталья Евгеньевна интересовалась, почему он не позвал ее сняться в своем клипе, Басков рассказывал, как сильно любит фильм «Морозко». По словам артиста, родители заставляли его делать домашние дела, уборку и только после этого позволяли ему посмотреть сказку по телевизору. При этом он продолжил выяснять, как женщине удалось сохранить красоту. «Что вы едите? Что вы пьете?» — стал интересоваться он. Певец даже расцеловал руки артистке, но она ему секрет не раскрыла.

фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

Напомним, что Седых в свое время вышла замуж за композитора Виктора Лебедева. Она прожила с ним в браке десять лет и подарила сына Алексея. По некоторым данным, брак распался, так как после свадьбы пара всё время жила в разных городах — Наталья Седых в Москве, а Виктор Лебедев — в Ленинграде.

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«Морозко»Наталья СедыхНиколай Басков последние новостиПрограмма "Привет Андрей!"
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«Потрясающе выглядите!»: 71-летняя Наталья Седых поразила Баскова моложавым видом
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