«Меняется только Лазарев»: Басков публично подколол Кудрявцеву

Новый выпуск передачи «Привет, Андрей!» был посвящен «Песне года». Ведущими фестиваля не раз выступали Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. Они не только дружат, но и часто работают вместе. Более того, именно телеведущая одна из первых узнала, что у артиста есть сын Никита, а в этом году в ее передаче певец признался, что у него также подрастает дочка Анна. Об этом и о многом другом они поговорили в студии Андрея Малахова.

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Сергей отметил, что трудится на фестивале с Лерой уже 13 лет. По его словам, в этом году они все-равно испытывали волнение, так как фестиваль переехал на новую площадку. На этот моменте телеведущую решил подколоть Николай Басков. «Ты столько ведешь „Песню года“, а меняется только Лазарев», — сказал он. «Спасибо, Коль! Ты настоящий друг, я это знала», — язвительно ответила ему блондинка. «Вообще не меняешься! На всех фотографиях один человек», — оправдался артист. Он заверил, что просто восхищается ее внешностью.

«Чудеса моего гримера Леночки», — заверила Кудрявцева. После этого в студии показали кадры 2007 года, на которых Алла Пугачева впервые представила Леру и Сергея в качестве ведущих. Телеведущая с улыбкой стала обсуждать свое платье и прическу. Ее явно позабавил собственный выбор образа.

Напомним, что не раз ходили слухи, что подруга Лазарева прибегает к услугам косметолога и разным инъекциям, чтобы выглядеть моложе. Она не скрывает, что ей хочется выглядеть молодо. А недавно Кудрявцева оказалась в больнице. Ей пришлось избавиться от некачественных имплантов в груди. Пока она продолжает находиться в клинике. К слову, Сергей был одним из первых, кто ее навестил.