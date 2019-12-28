ЗВЕЗДЫ

«Копия отца»: Нюша запечатлела на камеру подросшую дочку Симбу

Артистка больше не скрывает лицо наследницы.

«Копия отца»: Нюша запечатлела на камеру подросшую дочку Симбу
Нюша. фото: globallookpress.com/

Певица Нюша стала мамой в прошлом году. Она специально уехала в Майами, чтобы там в спокойно обстановке на свет появился ее первенец. Своему супругу Игорю Сивову она подарила дочку. Больше года артистка скрывала ее лицо и даже имя держала в тайне. Она быстро пришла в форму и вернулась к работе. В этом году девушка не раз путешествовала с наследницей. Она старается с ней не расставаться даже на гастролях.

А в преддверии Нового года Нюша не только показала лицо девочки, но и рассекретила ее необычное имя — Симба. Некоторые поклонники осудили певицу за выбор такого имени для девочки, но сама звезда уверена, что для сильной личности нужно сильное имя. В фотосессии для глянца певица представила свою дочку. А за несколько дней до главной ночи в году Нюша решила порадовать поклонников, опубликовав трогательное видео с наследницей.

В кадре кроха сидит в коляске. Она облачена в розовый вязаный костюм. Симба пытается разговаривать и играет с игрушкой. В какой-то момент она улыбнулась. «Тот момент, когда продумываешь что кому подарить на Новый год…», — подписала видео Нюша.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Они засыпали наследницу певицы комплиментами. «Какая прелесть», «Какая сладкая, растите здоровыми», «Какая маленькая», «Милаха», «Маленький цыплёнок», «Копия отца», «Как на папу похожа», «Ой какое чудо, я так ждала увидеть её», «Безумно на Игоря похожа», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее перестала скрывать лицо дочки и Анна Хилькевич. свою младшую наследницу она родила в прошлом году. Как и Нюша, она предпочла не показывать ее поклонникам, но недавно все-же представила кроху публике.

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«Копия отца»: Нюша запечатлела на камеру подросшую дочку Симбу
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