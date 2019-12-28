Кудрявцева объяснила, почему больше никогда не воспользуется грудными имплантами

Ставшая жертвой пластической хирургии Лера Кудрявцева никогда больше не будет использовать грудные импланты. Снимок деформировавшихся искусственных вставок без цензуры ведущая опубликовала в личном микроблоге в Instagram. В кадре наглядно видно, как один из имплантов в буквальном смысле потерял целостность и «поплыл». Сама Лера пояснила, что поскольку по консистенции вставка похожа на гель, а не на воду, отделившийся состав достаточно долго и медленно отравлял ее организм.

«Пусть пластические хирурги не несут чушь, что все безопасно. Понимаю, это бизнес, многие молчат, да и вообще у нас не принято говорить об этом. Но теперь настало время — и говорить надо громко! Сейчас все убрали, но больше ничего не ставили и не буду», — констатировала пациентка.

Лера объяснила, что показала снимок подписчикам не ради того, чтобы запугать тех, а лишь для информирования – чтобы люди понимали последствия врачебного эстетического вмешательства.

«Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку и понимание. Понемногу прихожу в себя и готова ответить девочкам на вопросы. Не повторяйте моей ошибки», — попросила она окружающих быть осторожными.

Напомним, ранее пластический хирург с 21-летним стажем Владимир Плахотин предупреждал читателей Teleprogramma.pro о неоднозначности операций по увеличению груди с помощью имплантов. Медик подчеркивал, что в последнее время пациенты все чаще обращаются за помощью ко врачам, потому что несмотря на пожизненную гарантию, вставки изнашиваются, а производители не всегда учитывают риски.

Справка Teleprogramma.pro:

Владимир Плахотин – пластический хирург.

Закончил 2й Мед (РНИМУ им. Н. И. Пирогова). Пластической хирургией занимается с 1997 года. Стаж работы – 21 год, из них 15 лет проработал пластическим хирургом в МНТК «Микрохирургия глаза». В данный момент Владимир Плахотин работает в отделении пластической хирургии при городской поликлинике №220, которая длительное время входила в структуру, так называемого, «Четвертого управления». Помимо пластической хирургии занимается аппаратной косметологией, инъекционными методиками и нитевым лифтингом и другими малоинвазивными процедурами. Имеет специализацию по косметологии и физиотерапии.