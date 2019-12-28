ЗВЕЗДЫ

Кудрявцева объяснила, почему больше никогда не воспользуется грудными имплантами

Последствия неквалифицированной медицинской помощи Лера не первый день освещает публично.

Кудрявцева объяснила, почему больше никогда не воспользуется грудными имплантами
Лера Кудрявцева/Фото: https://www.instagram.com/p/B5BTXI_qpcf/

Ставшая жертвой пластической хирургии Лера Кудрявцева никогда больше не будет использовать грудные импланты. Снимок деформировавшихся искусственных вставок без цензуры ведущая опубликовала в личном микроблоге в Instagram. В кадре наглядно видно, как один из имплантов в буквальном смысле потерял целостность и «поплыл». Сама Лера пояснила, что поскольку по консистенции вставка похожа на гель, а не на воду, отделившийся состав достаточно долго и медленно отравлял ее организм.

«Пусть пластические хирурги не несут чушь, что все безопасно. Понимаю, это бизнес, многие молчат, да и вообще у нас не принято говорить об этом. Но теперь настало время — и говорить надо громко! Сейчас все убрали, но больше ничего не ставили и не буду», — констатировала пациентка.

Лера объяснила, что показала снимок подписчикам не ради того, чтобы запугать тех, а лишь для информирования – чтобы люди понимали последствия врачебного эстетического вмешательства.

«Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку и понимание. Понемногу прихожу в себя и готова ответить девочкам на вопросы. Не повторяйте моей ошибки», — попросила она окружающих быть осторожными.

Напомним, ранее пластический хирург с 21-летним стажем Владимир Плахотин предупреждал читателей Teleprogramma.pro о неоднозначности операций по увеличению груди с помощью имплантов. Медик подчеркивал, что в последнее время пациенты все чаще обращаются за помощью ко врачам, потому что несмотря на пожизненную гарантию, вставки изнашиваются, а производители не всегда учитывают риски.

Справка Teleprogramma.pro:

Владимир Плахотин – пластический хирург.

Пластический хирург Владимир Плахотин
Пластический хирург Владимир Плахотин /Фото: личный архив

Закончил 2й Мед (РНИМУ им. Н. И. Пирогова). Пластической хирургией занимается с 1997 года. Стаж работы – 21 год, из них 15 лет проработал пластическим хирургом в МНТК «Микрохирургия глаза». В данный момент Владимир Плахотин работает в отделении пластической хирургии при городской поликлинике №220, которая длительное время входила в структуру, так называемого, «Четвертого управления». Помимо пластической хирургии занимается аппаратной косметологией, инъекционными методиками и нитевым лифтингом и другими малоинвазивными процедурами. Имеет специализацию по косметологии и физиотерапии.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Кудрявцева новостиЛера КудрявцеваЛера Кудрявцева: состояние здоровья
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кудрявцева объяснила, почему больше никогда не воспользуется грудными имплантами
Интересно?
Поделись с друзьями: