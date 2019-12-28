Каникулы с папой: Виторган поставил подросшего сына Собчак на лыжи

Максим Виторган и Ксения Собчак в начале года развелись. Светская львица не могла больше скрывать свой роман с Константином Богомоловым. При этом она сохранила дружеские отношения с экс-возлюбленным. У них подрастает сын Платон. Трехлетний малыш уже изучает несколько языков, плавает в бассейне. Когда Собчак вынуждена заниматься работой, то мальчик проводит время со своим отцом.

Так на днях Виторган отправился в горы. Сына он взял с собой. Первым делом актер поставил наследника на лыжи. В соцсети он показал фото, на котором малыш в теплом пуховом костюме, очках и шлеме стоит на лыжах. Платон выглядит уверенным, хотя впервые попробовал себя в этом виде спорта. Похоже, что Максим тоже покатался на лыжах, но свое фото выставлять он не стал.

Также Виторган снял дом, где стоит нарядная елка. Более того, благодаря панорамным окнам сын звезды смог насладиться красивым видом на заснеженные горы. Поклонники восхитились тем, какой экс-муж Собчак хороший отец. К слову, дома у актера тоже есть елка. Для него главный символ Нового года нарядила Елена Ксенофонтова. Она давно увлекается декором елок, поэтому радует друзей необычными елочными игрушками.

Напомним, что у Максима есть и другие дети. От первой жены у него есть дочь Полина и сын Даниил. Они знакомы с Платоном. ВРемя от времени актер собирает своих наследников вместе. К слову, у него уже есть новая возлюбленная Виторган встречается с молодой актрисой Ниной Нинидзе. Пока неизвестно, проводит она время вместе с ним в горах или нет.