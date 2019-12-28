ЗВЕЗДЫ

Каникулы с папой: Виторган поставил подросшего сына Собчак на лыжи

Актер увез наследника в горы.

Каникулы с папой: Виторган поставил подросшего сына Собчак на лыжи
Максим Виторган. фото: globallookpress.com/

Максим Виторган и Ксения Собчак в начале года развелись. Светская львица не могла больше скрывать свой роман с Константином Богомоловым. При этом она сохранила дружеские отношения с экс-возлюбленным. У них подрастает сын Платон. Трехлетний малыш уже изучает несколько языков, плавает в бассейне. Когда Собчак вынуждена заниматься работой, то мальчик проводит время со своим отцом.

Так на днях Виторган отправился в горы. Сына он взял с собой. Первым делом актер поставил наследника на лыжи. В соцсети он показал фото, на котором малыш в теплом пуховом костюме, очках и шлеме стоит на лыжах. Платон выглядит уверенным, хотя впервые попробовал себя в этом виде спорта. Похоже, что Максим тоже покатался на лыжах, но свое фото выставлять он не стал.

фото: instagram.com/mvitorgan/

Также Виторган снял дом, где стоит нарядная елка. Более того, благодаря панорамным окнам сын звезды смог насладиться красивым видом на заснеженные горы. Поклонники восхитились тем, какой экс-муж Собчак хороший отец. К слову, дома у актера тоже есть елка. Для него главный символ Нового года нарядила Елена Ксенофонтова. Она давно увлекается декором елок, поэтому радует друзей необычными елочными игрушками.

фото: instagram.com/mvitorgan/

Напомним, что у Максима есть и другие дети. От первой жены у него есть дочь Полина и сын Даниил. Они знакомы с Платоном. ВРемя от времени актер собирает своих наследников вместе. К слову, у него уже есть новая возлюбленная Виторган встречается с молодой актрисой Ниной Нинидзе. Пока неизвестно, проводит она время вместе с ним в горах или нет.

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Звездные детизвездные семьиКсения СобчакМаксим Виторган
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Каникулы с папой: Виторган поставил подросшего сына Собчак на лыжи
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