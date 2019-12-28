«Самая волшебная Золушка»: Рудковская показала светящееся платье Липницкой

Яна Рудковская последние месяцы едва находила время на сон. Она не только снималась в шоу «ЯнаСупер», готовилась к Новому году, но и помогала супругу завершить приготовления к премьере ледового шоу «Золушка». Сама блондинка снялась в фотосессии для буклета. Она позировала в своем любимом бальном платье голубого цвета. Однако для главных героев постановки тоже были сшиты наряды от кутюр.
Накануне премьера сказочного шоу состоялась на арене «Динамо». Рудковская и Плющенко смогли собрать 10 тысяч зрителей. Они превзошли ожидания поклонников красочным представлением. Одно только платье Юлии Липницкой, которая сыграла Золушку, покорило публику. Она предстала в пышном голубом платье с объемными рукавами. Наряд светился с помощью огоньков. «Я обещала, что у нас будет самая волшебная Золушка», — отметила Яна.
Декорации и акробатические трюки тоже не оставили никого равнодушными. Карета превратилась в тыкву и взмыла в в небо. Примечательно, что артисты выступали не только на льду. В воздухе работали воздушные акробаты, а на сцене артисты балета. Поклонники остались в восторге от увиденного. В соцсети Рудковская получило множество хвалебных сообщений.
«Красота какая», «Яна, вы самая настоящая фея-крестная», «Была на многих ледовых шоу, а это сказочно красивое!!!!! Молодцы!», «Как это стильно, дорого и самое главное сказочно!», «Яна, ваше шоу великолепно! В нем есть все: и прекрасная классическая музыка, и балет, и фигурное катание, и новогодние чудеса», «До слез прям. До мурашек!» — прокомментировали пост подписчики. В ближайшие дни Рудковская будет гастролировать вместе с мужем, поддерживая его.