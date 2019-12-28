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«Оставляет много песка»: Шнуров подстебнул Сюткина в гостях у Урганта

Лидер «Ленинграда» популярно объяснил ведущему, почему именно он вновь должен стать лучшим наставником сезона.

«Оставляет много песка»: Шнуров подстебнул Сюткина в гостях у Урганта
Сергей Шнуров/Фото: https://www.instagram.com/p/B6kzN7oHW7W/

Сергей Шнуров непрозрачно намекнул на возраст Валерия Сюткина в гостях у Ивана Урганта. Лидер «Ленинграда» стал пятничным гостем одноименной передачи: там фронтмен рассказал о том, как собирается отметить Новый год, затронул окончание концертной деятельности группы и заодно прошелся по коллегам по шоу «Голос».

Ургант поспешил задать своему гостю провокационный вопрос. Ведущий пояснил, что обычно именно Сергей является главным фаворитом, и что бы ни делали другие наставники, обыгрывать Шнурова им не удавалось. Но сейчас появился Валерий Сюткин – «серьезная артиллерия, человек, которого любят все».

«Он не знает слова «нет». Человек с самой положительной аурой. Почему все равно лучшим выбирают тебя?», — спросил Иван.

Шнуров в долгу не остался и заявил, что лучший он, потому что Сюткин уже не молод.

«Сюткин много двигается. Он выходит и оставляет за собой много песка. А так-то вообще замечательный человек!», — засмеялся спикер.

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«Оставляет много песка»: Шнуров подстебнул Сюткина в гостях у Урганта
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