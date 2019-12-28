ЗВЕЗДЫ

«Почем цветы?»: Волочкову обвинили в покупке букетов для самой себя

Внимательные зрители заметили, что среди поклонников таланта балерины не было людей с цветами со снимка.

«Почем цветы?»: Волочкову обвинили в покупке букетов для самой себя
Анастасия Волочкова/Фото: https://www.instagram.com/p/B6mlEAhoSEo/

Внимательные зрители уличили балерину Анастасию Волочкову в покупке букетов для самой себя. После премьеры спектакля «Балерина в Зазеркалье цирка» в Зеленограде Настя опубликовала в личном микроблоге снимки с тремя пышными букетами белых роз. Цветов оказалось настолько много, что обхватить их разом у Волочковой просто не получилось, поэтому два букета из трех она уложила рядом с собой на сиденье автомобиля.

«Возвращаюсь домой из Зеленограда счастливой! Я завершила этот творческий год премьерным спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка»! Для вас!», — сопроводила фото подписью Волочкова.

Однако не все фолловеры Насти оказались за нее рады. Некоторые заявили, что балерина сама покупает себе пышные букеты, чтобы впоследствии с ними фотографироваться.

«Настя, не жалко вам столько денег тратить на цветы для самой себя? Ведь зрителей с такими букетами в зале не было», — уличила одна из комментирующих Волочкову в обмане. После этого сразу несколько человек также не остались в стороне и решили уточнить, «почем цветы».

Сама Волочкова от ответа предпочла воздержаться, однако за нее вступились другие комментирующие. Они заявили, что завидовать шикарной жизни нехорошо, и далеко не факт, что цветы дарили зрители – порадовать приму могла труппа и просто неравнодушные.

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«Почем цветы?»: Волочкову обвинили в покупке букетов для самой себя
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