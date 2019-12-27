15 проектов и 7 стран мира: первый год жизни сына Тодоренко выдался очень насыщенным

В начале декабря сыну певца Влада Топалова и телеведущей Регины Тодоренко Михаилу исполнился только один год. А сейчас, перед праздниками, мама малыша подсчитала, сколько всего она успела сделать, не оставляя ребенка на бабушек и нянь.

Регина написала в Instagram о том, что ранее не понимала мамаш, которые везде носятся со своими детьми. Она всегда любила экстрим, подниматься в горы, опускаться на дно океана, работать сутками напролет. Сниматься в двух разных точках планеты в один день было для нее привычным делом. Когда же у нее появился ребенок, звезда очень обеспокоилась — как «впихнуть» его в свой бешеный график.

«Я очень боялась, что перестану быть активной, что динамика моих передвижений моментально снизится, что придется жертвовать любимой работой, которая приносит доход, — призналась Тодоренко подписчикам. — Но! Проанализировав этот год, заметила, что мы с Майклом вместе отработали около 15 разных проектов, побывали уже в семи странах, успели «потягать тигра за хвост» на сафари, поймать волну с мамой на Бали, съесть итальянскую пасту на озере Гарда, первый раз увидели Черное море, Персидский залив и поплавали в Индийском океане».

Телеведущая похвасталась, что открыла для себя секрет: женщина с детьми успевает гораздо больше, чем без них. Ребенка девушка сравнила с новым смыслом жизни, который вдруг появился и заставил ее переключиться.

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А как вы думаете, полезна ли малышу такая активность в первый год жизни?