Ким Кардашян нарушила запрет Канье Уэста, накрасив болеющую дочь

Голливудская звезда уже ссорилась с мужем из-за использования косметики на детях.

39-летняя телезвезда Ким Кардашян опубликовала фотографии дочерей с семейного празднования Рождества. Героиня реалити-шоу написала, что шестилетняя Норт накануне праздника заболела желудочным гриппом, но так просилась на праздник, что мама не смогла устоять. Больше того, Кардашян накрасила девочке губы и ногти, несмотря на запрет мужа Канье Уэста использовать косметику на детях.

На Рождество маленькая Норт оделась в блестящий светло-розовый брючный костюм и щеголяла светлым маникюром и губами цвета нюд, волосы девочки заплели в два высоких пучка.

Ким Кардашян также рассказала, что ее младшую дочь, почти двухлетнюю Чикаго, напугал Санта-Клаус. Аниматор, игравший его роль, был слишком громким и активным. А Чикаго мечтала увидеть эльфов. Меньше всего хлопот знаменитой маме доставил семимесячный сын Псалом, большую часть вечера юный наследник Уэста провел на руках у отца и «вел себя как ангел».

Ранее мы сообщали, что Ким и Канье подарили дочери на Рождество культовый бархатный жакет Майкла Джексона, стоимостью 4 миллиона рублей. У раритетной вещи подшили рукава, чтобы Норт могла ее носить.

Также в сети активно обсуждали роскошный подарок другой представительнице знаменитого семейства Кардашян. Двухлетней дочери Кайли Дженнер, самой молодой миллиардерше в мире, подарили двухэтажный кукольный домик, высотой со взрослого человека. Любопытно, что девочка ждала в подарок люксовую сумку Birkin ценой в 300 тысяч долларов.