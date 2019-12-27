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«Решил добить Харламова?»: в новом клипе Егор Крид целуется с Асмус

Публика уже начала жалеть мужа актрисы.

«Решил добить Харламова?»: в новом клипе Егор Крид целуется с Асмус
Гарик, держись! Фото: стоп-кадр из тизера клипа Егора Крида Love is.

Похоже, Кристину Асмус ждет новый секс-скандал. Не успели забыться нападки поклонников, которых возмутила слишком откровенная постельная сцена с актрисой в фильме «Текст», как известная блондинка снова появилась в кадре с другим мужчиной.

В Сети опубликован тизер нового клипа рэпера Егора Крида Love is. Фанаты артиста давно ждут этой релиз. Но предварительное видео с места в карьер прыгает в хайп: в его 15 секундах показана страстная сцена между музыкантом и Кристиной Асмус. Они обнимаются в раздевалке и собираются поцеловаться. Видно, что оба не решаются на прикосновение губ, но очень его хотят.

В комментариях под роликом зрители тут же стали жалеть Гарика Харламова — мужа Асмус. В скандале вокруг «Текста» ему пришлось отдуваться не меньше, чем супруге, — публика затравила шоумена, который позволил своей благоверной оголиться в эротической сцене. А тут новый удар — его жена при всех целуется с молодым красавчиком-певцом.

«Клипа еще нет, а мне уже жалко Харламова… — пишут комментаторы под видео. — Скажи честно, ты этим 15-секундным тизером решил добить Харламова?»

Неужели Гарику снова придется оправдываться постами о том, что его жена — актриса и всего лишь играет роль? Кстати, сейчас у Харламова и Крида хорошие отношения, недавно они снялись вместе в забавном ролике для TikTok.

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«Решил добить Харламова?»: в новом клипе Егор Крид целуется с Асмус
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