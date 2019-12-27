«Склоняю голову в скорби»: актриса Хитяева почтила память четы Волчек-Евстигнеев

Народная артистка РСФСР вспомнила, какой Галина Борисовна была при жизни и каким был ее роман с актером.

Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева вспомнила, каким был роман Галины Волчек с актером Евгением Евстигнеевым. В разговоре с журналистом Teleprogramma.pro Людмила Ивановна рассказала, что смерть худрука стала для нее чем-то неожиданным, даже несмотря на немалый возраст последней. Хитяева подметила, что даже в свои 86 лет Галина Борисовна «искрилась энергией», и это ощущали все, кто имел честь с ней взаимодействовать.

«Это была такая внутренняя харизма человеческая! Такое впечатление, что ей Богом было отпущено до 100 лет жить. Для меня весть о ее смерти был удар, конечно, страшный. Мы с ней всегда были доброжелательны, тем более, что я училась с ее мужем – актером Евгением Евстигнеевым», — вспомнила Хитяева.

Актриса отметила, что, будучи сокурсницей Евстигнеева, была удивлена тем, как Евгений быстро сошелся с Галиной, ведь последняя происходила из интеллигентной семьи кинематографистов, а жених не мог похвастаться столь богатой наследственностью.

«Когда он вошел в семью Волчек, это был невероятный мезальянс. Женя был простым – его воспитывала одна мама. Это потом Евстигнеев стал гениальным актером. Позже из Евгения получился гениальный режиссер. Сейчас живут их наследники. Я склоняю голову в скорби, потому что сначала не стало его, а затем и Гали не стало. Сыну желаю выносливости и терпения пережить эту утрату», — подчеркнула она.