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«Все еще молода»: 54-летняя Элизабет Херли порадовала поклонников платьем с декольте

Актриса опубликовала новые снимки в Инстаграм.

«Все еще молода»: 54-летняя Элизабет Херли порадовала поклонников платьем с декольте
Элизабет Хёрли. Фото: globallookpress

Британская актриса и модель Элизабет Херли выложила в Инстаграм серию из нескольких фотографий, на которых позирует в черном платье с глубоким декольте. В одном кадре с 54-летней звездой рядом стоит канадско-британский модельер Патрик Кокс.

Смелые фото собрали тысячи лайков и комплиментов от поклонников знаменитости: «Сексуальна как всегда!», «Вы вдохновляете. Я хотела бы так же выглядеть в ваши годы», «Элизабет – все еще молода и прекрасна».

Знаменитости часто удивляют пользователей отличной формой далеко не в юные годы. 50-летняя Дженнифер Лопес недавно опубликовала свою фотографию, где она одета в обтягивающие красные лосины и короткий алый топ, обнажающий живот.

А 52-летняя Карла Бруни, жена экс-президента Франции Николя Саркози и бывшая модель, поделилась с подписчиками своими зажигательными танцами возле елочки. «Выглядите как 25-летняя девушка!» — восхитились поклонники.

Кстати, бывший бойфренд Элизабет Херли 59-летний Хью Грант, который так на ней и не женился после 13 лет отношений, недавно признался, что зря так долго отрицал идею семьи.

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ГолливудДженнифер ЛопесКарла БруниНовости googleновости звёздЭлизабет Херли
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«Все еще молода»: 54-летняя Элизабет Херли порадовала поклонников платьем с декольте
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