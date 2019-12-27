«Все еще молода»: 54-летняя Элизабет Херли порадовала поклонников платьем с декольте

Британская актриса и модель Элизабет Херли выложила в Инстаграм серию из нескольких фотографий, на которых позирует в черном платье с глубоким декольте. В одном кадре с 54-летней звездой рядом стоит канадско-британский модельер Патрик Кокс.

Смелые фото собрали тысячи лайков и комплиментов от поклонников знаменитости: «Сексуальна как всегда!», «Вы вдохновляете. Я хотела бы так же выглядеть в ваши годы», «Элизабет – все еще молода и прекрасна».

Знаменитости часто удивляют пользователей отличной формой далеко не в юные годы. 50-летняя Дженнифер Лопес недавно опубликовала свою фотографию, где она одета в обтягивающие красные лосины и короткий алый топ, обнажающий живот.

А 52-летняя Карла Бруни, жена экс-президента Франции Николя Саркози и бывшая модель, поделилась с подписчиками своими зажигательными танцами возле елочки. «Выглядите как 25-летняя девушка!» — восхитились поклонники.

Кстати, бывший бойфренд Элизабет Херли 59-летний Хью Грант, который так на ней и не женился после 13 лет отношений, недавно признался, что зря так долго отрицал идею семьи.