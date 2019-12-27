«Шевелись, Плотва»: Саша Грей увлеклась «Ведьмаком» и играет часы напролет

Известная на весь мир порноактриса Саша Грей покоряет Интернет-аудиторию новым контентом. 31-летняя красавица, известная своими смелыми экспериментами в фильмах для взрослых, теперь стримит компьютерные игры. Говоря общедоступным языком, транслирует в Сеть видео, как она играет за вымышленных персонажей.

У горячей актрисы есть свой аккаунт на одном из геймерских сайтов, где пользователи могут понаблюдать, как она проходит «бродилки» и «стрелялки». Сейчас артистку узкого жанра затянула игра «Ведьмак 3: Дикая охота», она была выпущена еще в 2015 году, но сейчас, на фоне выхода сериала «Ведьмак» от Netflix, очевидно, приобрела вторую волну популярности (как «гамает» актриса, можно посмотреть на YouTube-канале SASHA GREY GAYMER). В ней игроку предстоит вжиться в роль харизматичного и немногословного охотника на чудовищ, который пытается раскрыть тайны своего прошлого. Персонажу приходится много колдовать, рубить мечом и спасать красоток, но поклонники вселенной «Ведьмака» и так знают, о чем речь.

Добавим, что одним из элементов данной серии игр является склонение женских персонажей к интиму с главным героем. Так что Саша виртуально окунается в ту стихию, которая принесла ей популярность. Напомним, в 2011 году девушка объявила, что прекращает сниматься в порно. Сейчас она модель, писательница и актриса пристойного кино. Также голос красавицы можно услышать на некоторых альбомах западных исполнителей. И вот еще одно увлечение Грей — стримы компьютерных игрушек. Ну что можно сказать? По-настоящему талантливый человек талантлив во всем.