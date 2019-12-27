Ольга Кабо предсказала негативные перемены в «Современнике» после ухода Волчек

Актриса отметила, что очень часто после смерти худруков в театрах ситуация становится хуже.

Актриса Ольга Кабо предсказала негативные перемены в столичном театре «Современник» после кончины многолетнего худрука Галины Волчек. В разговоре с Teleprogramma.pro заслуженная артистка рассказала, что отмечает тенденцию ухудшения работы в культурных заведениях после того, как пост покидают бессменные руководители.

«Перемены, когда уходят ключевые люди, происходят, как правило, в не самую лучшую сторону. Так в «Ленкоме», так в «Моссовете» у нас. Время точно покажет, что будет дальше», — прокомментировала она.

Что касается личных взаимоотношений, то Ольга отметила – она не была знакома с Галиной Борисовной лично, но, как и все деятели искусства, отмечает ее непревзойденный талант и руководительские навыки.

«Она великолепная актриса и потрясающий мастер», — емко охарактеризовала Волчек Кабо.

Напомним, Галина Волчек скончалась на 87 году жизни. Прощание с актрисой состоится 29 декабря в стенах театра, которым она руководила с 1989 года.