ЗВЕЗДЫ

Ольга Кабо предсказала негативные перемены в «Современнике» после ухода Волчек

Актриса отметила, что очень часто после смерти худруков в театрах ситуация становится хуже.

Ольга Кабо предсказала негативные перемены в «Современнике» после ухода Волчек
актриса Ольга Кабо. Источник: Архив "ЭГ"\БЕЗБОРОДОВА КРИСТИНА

Актриса Ольга Кабо предсказала негативные перемены в столичном театре «Современник» после кончины многолетнего худрука Галины Волчек. В разговоре с Teleprogramma.pro заслуженная артистка рассказала, что отмечает тенденцию ухудшения работы в культурных заведениях после того, как пост покидают бессменные руководители.

«Перемены, когда уходят ключевые люди, происходят, как правило, в не самую лучшую сторону. Так в «Ленкоме», так в «Моссовете» у нас. Время точно покажет, что будет дальше», — прокомментировала она.

Что касается личных взаимоотношений, то Ольга отметила – она не была знакома с Галиной Борисовной лично, но, как и все деятели искусства, отмечает ее непревзойденный талант и руководительские навыки.

«Она великолепная актриса и потрясающий мастер», — емко охарактеризовала Волчек Кабо.

Напомним, Галина Волчек скончалась на 87 году жизни. Прощание с актрисой состоится 29 декабря в стенах театра, которым она руководила с 1989 года.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Галина ВолчекНовости googleОльга КабоСовременникУмерла Галина Волчек
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ольга Кабо предсказала негативные перемены в «Современнике» после ухода Волчек
Интересно?
Поделись с друзьями: