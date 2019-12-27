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«Просчитанная и подлая дрянь»: Миро нелестно отозвалась о Пелагее, объявившей о разводе

Как считает блогер, певица просто хотела родить от хоккеиста ребенка.

«Просчитанная и подлая дрянь»: Миро нелестно отозвалась о Пелагее, объявившей о разводе
Миро объяснила, что хотела от Телегина Пелагея/http://globallookpress.com/

Блогер Лена Миро нелестно отозвалась в своем «Живом журнале» о певице Пелагее. Напомним, что исполнительница на днях неожиданно  заявила, что расстается со своим супругом хоккеистом московского ЦСКА Иваном Телегиным. Вместе они были чуть больше трех лет. От этих отношений на свет появилась их совместная дочь.

Миро напомнила, что Пелагея «спуталась с Телегиным», когда спортсмен был еще женат на другой женщине. Просто, как считает блогер, певица оказалась в нужное время в нужном месте. При этом Пелагея просто хотела ребенка от спортсмена. Рожать вне законного брака ей было «не православно».

Как сказал Миро, в какой-то момент Пелагея надоела хоккеисту, который младше ее на семь лет. При этом и исполнительница выполнила свою главную цель – родила ребенка. От таких святош Миро выворачивает от отвращения.

«Просчитанная и подлая дрянь. Сама себя убеждает — любовь! На деле же, нет никакой любви и не было. Было свинство, мерзость и гадость, когда самка просто-напросто хотела себе родить. Лично себе. Своего ребеночка», — заявила Лена Миро.

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«Просчитанная и подлая дрянь»: Миро нелестно отозвалась о Пелагее, объявившей о разводе
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