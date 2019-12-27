«Мы ей не звонили и не страдали»: Корнева высказалась об уходе Михалковой из «Уральских пельменей»

Звезда шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева высказалась по поводу ухода из популярного проекта своей коллеги Юлии Михалковой. По ее словам, с ней они пересекались только в рамках шоу, а в обычной жизни их нельзя назвать подругами. Впрочем, в некоторых сценках они были задействованы вместе.

Как отметила Корнева, все юмористы проекта согласились с Михалковой, когда та приняла решение уйти из шоу. «Мы ей не звонили и не страдали. «Как же без тебя плохо будет, Юлечка!» Ведь она сама не грустит по этому поводу, так чего ж нам горевать?» — задалась вопросом Ксения Корнева.

Как отметила девушка, в шоу есть еще одна представительница прекрасного пола Илана Юрьева. С ней она работает на контрасте. Как отметила Корнева, она может и маму Юрьевой сыграть, и даже сестру, сообщает портал «7 дней».

Напомним, что Юлия Михалкова сейчас занимается своим проектом на телевидении. Она делает передачу, посвященную кулинарии. Ранее она отмечала, что сама приняла решение уйти из популярного шоу. Никто на нее в этом вопросе не давил.