«Совершенно уникальный мальчишка»: Белохвостикова высказалась о приемном сыне

Актриса Наталия Белохвостикова рассказала о воспитании своего приемного сына Кирилла. В 2007 году она взяла из детдома трехлетнего мальчика. Как сказала звезда кино, ради сына сегодня она готова в любой момент жизнь отдать.

«Совершенно уникальный мальчишка. Все в нашей семье очень близки. Но Кирилл мне еще и очень помогает. Когда я болела, он мог в магазин или в аптеку хоть среди ночи сходить. И всех накормить. Мы очень много в него вложили», — сказала она.

Отметим, что у актрисы есть еще и своя родная дочь Наталья. Более сорока лет она живет с режиссером Владимиром Наумовым. Кстати, дочка посвятила себя кинотворчеству. При этом детей у девушки пока нет.

Белохвостикова отметила, что когда приезжала много лет назад к мальчику в детдом, то он ничего не просил. Просто садился рядом с актрисой и просил налить ему чай. Любопытно, что другие дети из детдома на звезде буквально висли. Кирилл же всегда вел себя очень спокойно, чем и подкупил актрису.

Кстати, не так давно мальчик сильно упал, из-за чего угодил в больницу. Белохвостикова призналась, что места в тот непростой момент себе не находила. Из-за того, что сын получил серьезные травмы, она и сама слегла на больничную койку. Сейчас, к счастью, все уже хорошо. Кирилл поправился, сообщает портал «7 дней».