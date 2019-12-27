Дочь Брюса Ли подала в суд на ресторан

Дочь знаменитого актера в 2019 году внезапно активизировалась. Если раньше о ней почти никто не слышал, то сейчас она ввязывается в один скандал за другим. Все началось с фильма «Однажды в… Голливуде» режиссера Квентина Тарантино, женщина решила, что образ ее отца был показан неверно, и даже потребовала вырезать неподобающую сцену. Но Тарантино на уступки не пошел и Шэннон на время замолчала.

Однако на днях стало известно, что гнев дочки мастера единоборств обрушился на сеть фастфуда Real Kungfu. Эти рестораны в своем логотипе используют образ Брюса Ли, что, по сути, незаконно. Шэннон Ли подала в суд и планирует получить около 30 миллионов долларов компенсации, а также демонтаж всех фотографий ее отца.

Стоит отметить, что представители сети ресторанов не намерены сдаваться и будут доказывать свою правоту в суде, так как используют образ Брюса Ли аж с 2004 года и до сих пор никаких проблем не было, сообщает издание Associated Press.