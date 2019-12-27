«Если человек не отстаивает интересы, то себя не уважает»: Летучая призвала бороться за свои права

По словам телеведущей, нужно уважительно относиться прежде всего к самому себе.

Телеведущая Елена Летучая в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что необходимо бороться за свои права и отстаивать интересы. «Если я прошу поменять продукты в ресторанах, то почему-то это воспринимается, как будто я устраиваю скандал. Это вовсе не скандал. Это борьба за свои права. Поймите, в регионах люди очень редко ходят в рестораны. Они хотят праздника, радости. А им подсовывают невкусные просроченные блюда. В таких ситуациях надо делать так, чтобы вам было хорошо. Если человек не борется за свои интересы, то себя не уважает», — сказала телеведущая, которая ранее вела программу «Ревизорро».

Как отметила звезда, она не видит ничего страшного, когда во время готовки блюда, к примеру, на пол падает помидор, но затем он оказывается в салате. Это, по ее мнению, рабочий процесс. А вот когда подсовывают в блюдо просроченное мясо, которое уже цвет поменяло — это преступление.

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По ее словам, дельцы специально приобретают на рынках просроченные продукты по низким ценам, а разницу кладут себе в карман. Здесь, как она отметила, действует обычный человеческий фактор и жажда наживы. При этом, что будет с теми, кто отведает просроченные продукты, таких людей мало волнует.

«Когда я работала в «Ревизорро», то бывали случаи, когда сотрудники ресторанов признавались, что их заставляют готовить из просроченных продуктов. Я давала свой личный телефон. Мы помогали людям, чтобы у них не было проблем с хозяевами ресторанов», — отметила она.