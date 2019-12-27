ЗВЕЗДЫ

Ани Лорак раскрыла эффектный способ загадывания новогодних желаний

Певица сама неоднократно использовала его, чтобы задуманное материализовалось.

Ани Лорак раскрыла эффектный способ загадывания новогодних желаний
Певица Ани Лорак. Источник: Архив "КП"\Фролов Михаил

Ани Лорак в преддверии новогодних праздников поделилась своим рабочим рецептом загадывания желаний. Певица призналась, что сама не первый год им пользуется, в минувшие 365 дней ей также довелось загадать нечто сокровенное, что в итоге материализовалось. Ани отметила – перед новогодней ночью важно детально продумывать то, что ты хочешь получить. Важно также заранее записать это на листок бумаги, чтобы под бой курантов проговорить про себя.

«К мечтам и к своим словам нужно быть очень внимательными, ведь, если не проконтролируешь, сформулируешь не точно, а оно сбудется, то назад не вернешь. Понимаю, практически все, о чем написала в прошлом году, исполнилось. Все потому, что я действительно знала, чего именно хотела», — откровенно поделилась она с порталом wday.

Лорак подметила – в любом описании важны детали. Именно они формируют итоговую картину. Важно уделить время и продумыванию чувств и образов, тогда визуализировать что-то становится намного проще. Если все сделано правильно, отправленный во Вселенную сигнал быстро вернется к автору в качестве результата.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ани ЛоракЛорак новостиНовогодние желанияНовости googleНовый год
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ани Лорак раскрыла эффектный способ загадывания новогодних желаний
Интересно?
Поделись с друзьями: