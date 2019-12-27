Ани Лорак раскрыла эффектный способ загадывания новогодних желаний

Ани Лорак в преддверии новогодних праздников поделилась своим рабочим рецептом загадывания желаний. Певица призналась, что сама не первый год им пользуется, в минувшие 365 дней ей также довелось загадать нечто сокровенное, что в итоге материализовалось. Ани отметила – перед новогодней ночью важно детально продумывать то, что ты хочешь получить. Важно также заранее записать это на листок бумаги, чтобы под бой курантов проговорить про себя.

«К мечтам и к своим словам нужно быть очень внимательными, ведь, если не проконтролируешь, сформулируешь не точно, а оно сбудется, то назад не вернешь. Понимаю, практически все, о чем написала в прошлом году, исполнилось. Все потому, что я действительно знала, чего именно хотела», — откровенно поделилась она с порталом wday.

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Лорак подметила – в любом описании важны детали. Именно они формируют итоговую картину. Важно уделить время и продумыванию чувств и образов, тогда визуализировать что-то становится намного проще. Если все сделано правильно, отправленный во Вселенную сигнал быстро вернется к автору в качестве результата.