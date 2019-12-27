ЗВЕЗДЫ

Елена Летучая объяснила, почему растит детей Анашенкова как своих

У адвоката и бизнесмена двое сыновей от предыдущих отношений.

Елена Летучая объяснила, почему растит детей Анашенкова как своих
Летучая дружит с детьми Анашенкова/http://globallookpress.com/

Телеведущая Елена Летучая в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснила, почему растит детей адвоката Юрия Анашенкова как своих. Напомним, что у него двое сыновей от предыдущих отношений – Максим и Никита. Одному сыну 11 лет, второму – девять.

«Я с ними стараюсь аккуратно общаться. Я очень люблю детей Юры и, конечно, не хочу их ранить. Ситуация, когда я появилась в жизни Юры, все-таки неоднозначная. Я точно знаю, что Никита и Максим любят меня», — заявила Елена Летучая.

По словам телеведущей, не бывает чужих детей. «Я с ними занимаюсь. Мой муж тоже очень любит сыновей. Он просто по-другому не может. С Никитой у нас есть определённые сложности. Они связаны с тем, что нам нечасто позволяют видеться с ребёнком. Скажу, что он – невероятный мальчик. Очень талантливый. Я постоянно, когда с ним встречаюсь, читаю ему книги и он внимательно слушает», — сказала Елена Летучая.

Отметим, что бывшая жена Юрия Анашенкова не так давно в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ обвинила бывшего супруга в том, что он не платит алименты. В свою очередь Летучая с мужем подали иск в суд. Они считают, что их оклеветали. Летучая отмечала, что будет требовать с канала 50 миллионов рублей моральной компенсации.

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Елена Летучая объяснила, почему растит детей Анашенкова как своих
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