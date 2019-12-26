«Легкая музыка, мандарины, список дел»: психолог посоветовала, как создать новогоднее настроение

Недавно певица Елка поделилась в Инстаграм фотографиями, на которых выглядит весьма уныло. Вероятно, виной тому недосып и суета предновогодних гастролей.

Что делать, если нет новогоднего настроения, а список невыполненных дел только растет и все больше расстраивает, мы спросили у психолога Анны Хныкиной. Оказалось, что есть особые лайфхаки, которые помогут и дела сделать и праздничное настроение создать. Анна считает, что в такие дни все силы забирают подвешенные решения, когда нужно столько всего успеть, что непонятно, за что хвататься.

«Первое, что нужно сделать – это распределить все свои усилия по оставшимся перед Новым годом дням. Чтобы это не висело в голове черным списком ожиданий. Лучше всего список дел перенести на бумагу или в смартфон, и тогда он перестанет рассеивать внимание и забирать силы. Второе – нужно по максимуму разгрузить 31 число, чтобы было понятно – что делать утром и вечером, а днем нужно обязательно поспать. И лучше всего так же разгрузить 30 декабря, распределив все дела на 27, 28 и 29. Третье – придерживаться последовательности. Не спешить, не перегружаться, а последовательно делать все по плану. Все волшебство нумерованных списков заключается в том, чтобы за ними следить и их исполнять», — рассказала Хныкина порталу Teleprogramma.pro.

Также психолог отметила, что праздничная атрибутика очень важна в создании хорошего настроения. Нарядить елку, завернуть в красивую бумагу подарки, послушать хорошую музыку – все это благотворно влияет на эмоции.

«Новогодняя атмосфера обязательно нужна. Но важно не перегружать органы чувств. Пусть новогодней музыкой станет легкий джаз в лице прекрасного Фрэнка Синатры, который плавный, но праздничный. Задалбливать себя басами не стоит. Низкий рассеянный свет – это успокаивает. Свежий воздух. Мандарины, если любите. В общем новогодний антураж нужен, но успокаивающий, а не бодрящий», — говорит Анна Хныкина, но подчеркивает, что эти советы подойдут тем, кто очень загружен делами и ничего не успевает. Испытывающим апатию нужны другие методы. «Если жизнь тоскливая и ничего не хочется, тогда наоборот нужны яркие цвета, много света, веселая музыка, вкусная еда. И всем обязательно нужно себя побаловать чем-то! Купите себе новогодний подарочек, иначе праздник – не праздник».

Справка Teleprogramma.pro:

Психолог Анна Хныкина получила высшее образование в Московском психолого-социальном институте и закончила множество курсов повышения квалификации, включая двухгодичный курс аналитической психологии Юнга в МААП и двухгодичный курс «Психодрама и ролевые игры» в ИГИСП. Также Анна владеет сертификатами по программам «Системная семейная и супружеская психотерапия» и «Техника невербального общения. Анна Хныкина является основателем и руководителем психологического центра «СоДействие» в городе Юбилейный, где ведет групповые и индивидуальные приемы.

А какое у вас настроение перед Новым годом? Расскажите нам в комментариях!