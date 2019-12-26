«Оба испытывают удовольствие»: профайлер увидел симпатию Бузовой к Даве

Певица не комментирует слухи о романе с привлекательным блогером, но эксперт по жестам и лжи оценил ее поведение.

Поющая ведущая Ольга Бузова долгое время искала свою любовь на проекте «Дом-2». Потом она повстречала футболиста Дмитрия Тарасова, которого полюбила. Они сыграли свадьбу, но их брак продлился только четыре года. В конце 2016 года девушка объявила о разводе после измены мужа. Она сильно переживала из-за случившегося. Именно тогда телеведущая начала активно строить карьеру певицы. Спустя три года она ни с кем так и не завела отношений.

Как известно, Бузова принимала участие в шоу «Замуж за Бузову», но победитель проекта оказался не тем, за кого себя выдавал. После такого разочарования артистка решила во второй раз попытать счастье. Новый проект получил название «План Б», но новые претенденты на сердце звезды не смогли покорить Ольгу. Однако уже несколько месяцев она тепло общается с блогером Давидом Манукяном, также известным как Дава.

Сначала он снялся в клипе Бузовой на трек «Лайкер», где они сыграли влюбленную пару. А потом это переросло в постоянные встречи. Теперь Дава то и дело снимает мини-ролики про отношения со звездой телестройки. Уже ходят слухи, что между ними роман. Молодой человек знаком с родителями Ольги, он часто бывает у нее дома. Девушка не раз угощала его домашними блюдами.

Специально для портала Teleprogramma.pro эксперт-профайлер Илья Анищенко попробовал прочитать по поведению Бузовой и Давы, есть ли между ними романтические отношения в реальной жизни.

«Они оба испытывают удовольствие от процесса съемки, от объятий. Обоим это нравится. Никаких негативных эмоций нет. Она (Ольга) подставляет свою щеку и довольна. Простому человеку, безразличному, щеку точно не подставишь. Также она руку свою на него складывает, поглаживает, прикасается. Удовольствие получают точно! Но есть между ними что-то или нет, я сказать не могу. Симпатия однозначно есть», — заключил эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Илья Анищенко является экспертом по лжи, жестам и эмоциям. Он один из самых известных профайлеров в России. Мужчина выступал экспертом в ток-шоу «Пусть говорят», а также автор рубрики «Звездный профайлинг« на известном портале для женщин. Ко всему прочему, Анищенко написал книгу «5 принципов определения лжи».

Илья имеет три высших образования: в 2009 году окончил Уральский государственный технический университет по специальности «инженер-программист«, а затем получил еще два образования — психологическое и юридическое. Он разрабатывает методические пособия, которыми могут пользоваться сотрудники компаний после обучения, а также преподает в Институте психологии управления. Проходил курс повышения квалификации Стэна Уолтерса в 2018 году.