«Это инстинктивное поведение»: психолог объяснила, почему Лопырева прячет лицо сына

Модель стала мамой в феврале 2019 года, но не торопится знакомить ребенка с поклонниками.

Виктория Лопырева долгое время не могла найти счастье в личной жизни. Она пыталась строить отношения с Николаем Басковым, но их свадьба так и не состоялась. Поэтому некоторые поклонники удивились, когда девушка объявила о беременности. Еще большим сюрпризом стало то, что отцом ребенка является бизнесмен Игорь Булатов. Отношения с ним блондинка скрывала, пока папарацци не сфотографировали их вместе.

Сейчас влюбленные воспитывают сына Марка Лео. Малыш родился в феврале этого года в Майами. Первое время модель посвящала время только ребенку, но потом вернулась к обычной жизни. А не так давно модель оформила отношения со своим возлюбленным. Они решили расписаться, а торжество устроить потом. Примечательно, что до сих пор Виктория скрывает лицо наследника. Она либо прячет его, либо закрывает стикерами на снимках.

Поклонникам не терпится познакомиться с малышом, которого назвали в честь известно футболиста Лионеля Месси. Однако даже на фото, которое Лопырева опубликовала в честь католического Рождества, лицо мальчика скрыто. Это раздосадовало некоторых пользователей Сети. Малышу уже девять месяцев, но, похоже, что модель оберегает его от лишнего внимания. При этом девушка, как и раньше, публикует снимки в бикини и откровенных нарядах.

Специально для портала Teleprogramma.pro психолог Анна Завгороднева рассказала, по какой причине женщины прячут лица детей. Как оказалось, это не обязательно является проявлением постродового синдрома, как считают некоторые.

«Внутренняя установка меняется на фоне нового социального статуса, а также появляется ответственность за состояние ребенка. Каждый вменяемый человек понимает, что образ матери крайне важен для ребенка. Соответственно, надо понимать, что Интернет помнит все. И одно дело, когда мама в молодости веселится — это можно объяснить и оправдать, а другое дело, когда мама, будучи взрослой женщиной, продолжает вести себя подобным образом, как в юности. Также появляется ответственность за развитие личности другого человека. Конечно, есть еще гормональные перестройки, но они влияют не настолько осознано», — пояснила эксперт.

По словам Анны, в том, как ведет себя Лопырева, нет ничего странно.

«Тут все логично. Ты сама за себя ответственна, ты презентуешь себя, как считаешь нужным. При этом еще ответственна за ребенка, но как эту ответственность проявить — сложный вопрос. Поэтому себя показываем, а ребенка прячем, ребенка защищаем. Это здоровое инстинктивное поведение», — рассказала психолог.

По словам эксперта, кто-то боится хейтеров, другие просто хотят выдержать определенное время перед тем, как показать своего ребенка.

«Все это помогает справиться со стрессовыми ситуациями и создать чувство безопасности», — подчеркнула она.

Справка Teleprogramma.pro: Анна Завгороднева имеет стаж работы психологом 12 лет. Получила высшее образование в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете, получив профессию — психолог. Является руководителем собственного психологического центра. Помогает взрослым и подросткам от 12 лет очно и по скайпу. Ее основные темы консультаций: страхи и тревожность.