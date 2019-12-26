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Таролог развеял слухи о беременности жены Олега Меньшикова

Александр Кинжинов рассказал, что увидел в картах таро.

Таролог развеял слухи о беременности жены Олега Меньшикова
Олег Меньшиков с женой. фото: globallookpress.com/

Олег Меньшиков является известным актером. О личной жизни он говорит редко. Артист живет с возлюбленной Анастасией Черновой. Они поженились в 2005 году, но детьми еще не обзавелись. Не удивительно, что на днях, когда пара вышла вместе в свет, многие обратили внимание на наряд Анастасии. Она в очередной раз выбрала платье свободного кроя, что спровоцировало слухи о беременности. Пока эту информацию никто не подтвердил.

Специально для портала Teleprogramma.pro Александр Кинжинов, известный таролог и финалист «Битвы экстрасенсов» на ТНТ с помощью карт таро попытался узнать, действительно ли Меньшиков скоро станет папой.

«Часто знаменитости идут на определенные поступки для того, чтобы привлечь к себе внимание, или чтобы воспламенить угасающий интерес. Я не думаю, что в случае с 59-летним актером Олегом Меньшиковым и его 36-летней супругой, которые спровоцировали слухи о том, что они скоро станут родителями, в этом есть необходимость. Заслуженная популярность Олега Меньшикова не нуждается в «подогреве». Поводом для слухов стало то, что жена актера Анастасия стала появляться на публике в мешковатых нарядах. Правда ли, что она действительно беременна? Карты сказали однозначно — нет, не правда», — рассказал экстрасенс.

Александр Кинжинов. Фото: личный архив

Похоже, что если Олег Евгеньевич и решится познать радость отцовства, то это произойдет не в ближайшее время. Отметим, что до брака с Черновой у него был роман с коллегой по театру Маргаритой Шубиной. По некоторым данным, девушка хотела детей, а актер пропадал на гастролях, поэтому они расстались. А вот с Анастасией Меньшиков вместе уже около 15 лет и отсутствие детей их не смущает.

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Тэги:

Александр Кинжиновбеременность и родызвездные семьиОлег МеньшиковПрограмма "Битва экстрасенсов"
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Таролог развеял слухи о беременности жены Олега Меньшикова
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