ЗВЕЗДЫ

«Не давала Ивану ступить ни шагу»: близкие утверждают, что Пелагея изводила мужа ревностью

В итоге хоккеист все равно изменял супруге.

«Не давала Ивану ступить ни шагу»: близкие утверждают, что Пелагея изводила мужа ревностью
Пелагея. фото: globallookpress.com/

Конец года был омрачен печальной новостью: Пелагея объявила, что рассталась со своим мужем Иваном Телегиным после трех лет брака.

«Все у всех случается, все мы делаем ошибки… О трех годах семейной жизни не жалею нисколько», — отметила она.

Певица не стала озвучивать причины, которые подтолкнули ее к разводу, но многим это стало ясно и без ее слов. Уже не первый месяц ходят слухи, что хоккеист изменял артистке. Недавно его застали в театре с другой особой.

По некоторым данным, новой любовницей Телегина стала дочь богатых родителей, тусовщица и владелица турфирмы Мария Гончар. Она очень похожа на Пелагею, только значительно моложе нее. В окружении спортсмена поговаривают, что свой роман на стороне он даже не пытался скрыть. Иван и Мария проводили время вместе и даже публиковали совместные фото, но потом их удалили. Более того, пассия хоккеиста оказалась знакома с его женой.

Также близкие Пелагеи и ее пока еще мужа заверяют, что спортсмен ходил налево давно и у него были другие девушки. Как ни старалась певица удержать супруга, ее попытки оказались тщетными. Знакомые пары утверждают, артистка изводила мужа ревностью и закатывала истерики: «Она не давала Ивану ступить ни шагу. Всегда проверяла телефон, почту и донимала его».

В связи со всеми событиями в обществе также вспомнили, что сама Пелагея начала встречаться с хоккеистом, когда он был несвободен. Более того, его девушка Евгения была беременна. «Тогда она прекрасно знала, что у него есть возлюбленная и вскоре должен родиться ребенок. Кроме того, Поля была знакома с Евгенией, видела, что она в положении…», — цитирует свой источник издание «СтарХит».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездные разводыИван Телегинпевица Пелагея
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Не давала Ивану ступить ни шагу»: близкие утверждают, что Пелагея изводила мужа ревностью
Интересно?
Поделись с друзьями: