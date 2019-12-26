«Не давала Ивану ступить ни шагу»: близкие утверждают, что Пелагея изводила мужа ревностью

Конец года был омрачен печальной новостью: Пелагея объявила, что рассталась со своим мужем Иваном Телегиным после трех лет брака.

«Все у всех случается, все мы делаем ошибки… О трех годах семейной жизни не жалею нисколько», — отметила она.

Певица не стала озвучивать причины, которые подтолкнули ее к разводу, но многим это стало ясно и без ее слов. Уже не первый месяц ходят слухи, что хоккеист изменял артистке. Недавно его застали в театре с другой особой.

По некоторым данным, новой любовницей Телегина стала дочь богатых родителей, тусовщица и владелица турфирмы Мария Гончар. Она очень похожа на Пелагею, только значительно моложе нее. В окружении спортсмена поговаривают, что свой роман на стороне он даже не пытался скрыть. Иван и Мария проводили время вместе и даже публиковали совместные фото, но потом их удалили. Более того, пассия хоккеиста оказалась знакома с его женой.

Также близкие Пелагеи и ее пока еще мужа заверяют, что спортсмен ходил налево давно и у него были другие девушки. Как ни старалась певица удержать супруга, ее попытки оказались тщетными. Знакомые пары утверждают, артистка изводила мужа ревностью и закатывала истерики: «Она не давала Ивану ступить ни шагу. Всегда проверяла телефон, почту и донимала его».

В связи со всеми событиями в обществе также вспомнили, что сама Пелагея начала встречаться с хоккеистом, когда он был несвободен. Более того, его девушка Евгения была беременна. «Тогда она прекрасно знала, что у него есть возлюбленная и вскоре должен родиться ребенок. Кроме того, Поля была знакома с Евгенией, видела, что она в положении…», — цитирует свой источник издание «СтарХит».