«Он уже давно живет с другой женщиной»: Апина заговорила о новой возлюбленной мужа

Певица ушла от Александра Иратова два года назад, но официально они еще муж и жена.

Алена Апина дважды была замужем. С первым избранником Валерием Апиным она прожила всего один год. Потом певица вышла замуж за своего продюсера Александра Иратова. Они прожили вместе больше 20 лет. В 2017 году артистка ушла от него. Впервые о расставании со вторым мужем она заговорила в передаче Андрея Малахова «Прямой эфир». Звезда подтвердила, что она стала инициатором расставания.

«Все к тому и шло. Может, еще сколько-то лет и это само рассосалось бы или он ушел, потому что это уже трудно было назвать прекрасной семьей. Для него это самый больной нож в спину, что я сказала об этом. С другой стороны, я подумала: мне 50, а когда жить? Ну давайте не бояться и сделаем этот шаг», — пояснила Апина.

Как известно, тогда у певицы уже была дочь Ксюша, которую звезде выносила суррогатная мать. Сама артистка не смогла забеременеть. Когда Алена рассталась с мужем, то ее наследнице было 16 лет. По ее словам, дочери она сразу не стала говорить, что готовится к разводу.

«Я сказала так, что ребенок ничего не понял», — отметила Апина. Но девочка обо всем узнала от друзей, который прочитали в СМИ о случившемся.

«Звонит Александр Борисович из Испании и начинает орать в голос: «Ты с ума сошла? Ребенок рыдает!» Я слышала, как плачет ребенок. Ей позвонили подружки и спросили, что там у нее. У меня перевернулось сердце, глаза вырвались наружу», — вспомнила звезда.

По словам Апиной, потом она поговорила с дочкой и объяснила, что произошло. Ксюша только после этого все поняла, и обижаться на родительницу не стала. После этого певица сделала неожиданное признание в студии Малахова.

«Формально, мы не развелись. Это бумажка, ничего не значит, потому что он уже давно живет с другой женщиной. Мне кажется, он счастлив в кои-то веки», — рассказала артистка. По ее словам, в какой-то момент они с Иратовым договорились, что не разведутся, когда дочери исполнится 18 лет. А так как 7 декабря она стала совершеннолетней, то скоро Алена оформит развод.

По словам знаменитости, новая избранница Иратова — не певица. При этом она не стала скрывать, что возлюбленная ее бывшего мужа общается с ее дочерью.

«Я очень рада, что она нашла общий язык с моей дочерью. Они даже вместе выезжают. Может, случится так, что даже я с ней познакомлюсь. Я была знакома со многими его девушками», — поделилась Алена.