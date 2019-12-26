ЗВЕЗДЫ

«Он уже давно живет с другой женщиной»: Апина заговорила о новой возлюбленной мужа

Певица ушла от Александра Иратова два года назад, но официально они еще муж и жена.

«Он уже давно живет с другой женщиной»: Апина заговорила о новой возлюбленной мужа
Алена Апина. фото: globallookpress.com/

Алена Апина дважды была замужем. С первым избранником Валерием Апиным она прожила всего один год. Потом певица вышла замуж за своего продюсера Александра Иратова. Они прожили вместе больше 20 лет. В 2017 году артистка ушла от него. Впервые о расставании со вторым мужем она заговорила в передаче Андрея Малахова «Прямой эфир». Звезда подтвердила, что она стала инициатором расставания.

«Все к тому и шло. Может, еще сколько-то лет и это само рассосалось бы или он ушел, потому что это уже трудно было назвать прекрасной семьей. Для него это самый больной нож в спину, что я сказала об этом. С другой стороны, я подумала: мне 50, а когда жить? Ну давайте не бояться и сделаем этот шаг», — пояснила Апина.

Как известно, тогда у певицы уже была дочь Ксюша, которую звезде выносила суррогатная мать. Сама артистка не смогла забеременеть. Когда Алена рассталась с мужем, то ее наследнице было 16 лет. По ее словам, дочери она сразу не стала говорить, что готовится к разводу.

Апина больше 20 лет прожила со вторым мужем. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

«Я сказала так, что ребенок ничего не понял», — отметила Апина. Но девочка обо всем узнала от друзей, который прочитали в СМИ о случившемся.

«Звонит Александр Борисович из Испании и начинает орать в голос: «Ты с ума сошла? Ребенок рыдает!» Я слышала, как плачет ребенок. Ей позвонили подружки и спросили, что там у нее. У меня перевернулось сердце, глаза вырвались наружу», — вспомнила звезда.

По словам Апиной, потом она поговорила с дочкой и объяснила, что произошло. Ксюша только после этого все поняла, и обижаться на родительницу не стала.  После этого певица сделала неожиданное признание в студии Малахова.

«Формально, мы не развелись. Это бумажка, ничего не значит, потому что он уже давно живет с другой женщиной. Мне кажется, он счастлив в кои-то веки», — рассказала артистка. По ее словам, в какой-то момент они с Иратовым договорились, что не разведутся, когда дочери исполнится 18 лет. А так как 7 декабря она стала совершеннолетней, то скоро Алена оформит развод.

Апина с дочкой
Апина с дочкой. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

По словам знаменитости, новая избранница Иратова — не певица. При этом она не стала скрывать, что возлюбленная ее бывшего мужа общается с ее дочерью.

«Я очень рада, что она нашла общий язык с моей дочерью. Они даже вместе выезжают. Может, случится так, что даже я с ней познакомлюсь. Я была знакома со многими его девушками», — поделилась Алена.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ИратовАлена Апиназвездные семьиПрограмма "Прямой эфир"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Он уже давно живет с другой женщиной»: Апина заговорила о новой возлюбленной мужа
Интересно?
Поделись с друзьями: