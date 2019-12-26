Дочка Кейт Миддлтон и принца Уильяма очаровала британцев милым реверансом

На рождественской службе в Сандригеме в центре внимания была королевская семья. Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые взяли на мероприятие своих детей – шестилетнего принца Джорджа и четырехлетнюю принцессу Шарлотту. Поклонники отметили, что если поначалу юные наследники были слегка растеряны, то потом дети освоились и продемонстрировали публике идеальные манеры.

Самым очаровательным моментом был признан реверанс маленькой принцессы. В конце церемонии семья остановилась на ступеньках в ожидании, когда королева Елизавета сядет в автомобиль, чтобы покинуть церковь. Кейт Миддлтон по традиции сделала реверанс. А юная Шарлотта заметила мамин жест и повторила его – девочка ухватила край своего пальто и грациозно присела в реверансе перед прабабушкой. Зрители пришли в восторг и назвали этот жест самым милым за всю церемонию.

Реверанс принцессы Шарлотты попал на видео и тут же был растиражирован в сети. Поклонники королевской семьи восхитились манерами девочки. «О, Шарлотта делает реверанс Королеве, это самое милое, что я видел сегодня!», «Принцесса прекрасно воспитана», «Какой великолепный реверанс!», «Этот очаровательный момент сделал мой рождественский день», — пишут интернет-пользователи.

После службы Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми подошли пообщаться со зрителями. Герцогиня Кембриджская дружески улыбалась, а принцесса Шарлотта получила в подарок куклу ручной работы, плюшевого мишку и надувного розового фламинго. Яркую птицу вручила девочке 39-летняя Джемма Кларк, давняя поклонница семьи. Она приехала в Сандригем из Линкольншира, чтобы понаблюдать за рождественской церемонией. «Фламинго зовут Фелисити, но Шарлотта может назвать его по-своему», — приводит слова дарительницы издание The Sun.