Дженнифер Лопес призналась бойфренду в любви возле наряженной елки

Певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала на своей странице в Инстаграм кадры рождественской фотосессии со своим возлюбленным – 44-летним бейсболистом Алексом Родригесом. На фото пара одета в одинаковые пижамы в красно-черную клетку, влюбленные слились в страстном поцелуе на фоне празднично наряженной елки.

«Не нужно никакой омелы… Счастливого Рождества всем!!! Я люблю вас и желаю вам самых счастливых и красивых праздников», – написала звезда фильма «Стриптизерши».

Джей Ло отметила Рождество в Лос-Анджелесе в кругу семьи – со своими детьми 11-летними близнецами Эммой и Максом, а также женихом Алексом Родригесом и его дочками – 11-летней Эллой и 15-летней Натали. Влюбленная пара снимала на видео, как их наследники открывают свои подарки. Бейсболист также опубликовал в своем Инстаграм праздничные фотографии и показал огромную перчатку Железного человека, о которой очень мечтал и наконец получил сын Джей Ло.

Родригес подарил своей избраннице ювелирные украшения. И, судя по видео в сториз, Дженнифер пришла в полный восторг от роскошного подарка.

На днях Лопес опубликовала в Инстаграм фото в красных легинсах и спортивном топе, продемонстрировав роскошную фигуру. Поклонники восхитились идеальными формами певицы и заявили, что она выглядит на 25 лет, а не на 50.

Также мы писали, что актрису номинировали на престижную премию Гильдии киноактеров. О чем Джей Ло рассказала подписчикам, стоя на беговой дорожке и едва сдерживая слезы счастья.