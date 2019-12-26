ЗВЕЗДЫ

Дженнифер Лопес призналась бойфренду в любви возле наряженной елки

50-летняя певица опубликовала фотографию, на которой страстно целует своего жениха бейсболиста.

Дженнифер Лопес призналась бойфренду в любви возле наряженной елки
Дженнифер Лопес с бойфрендом. Фото: globallookpress

Певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала на своей странице в Инстаграм кадры рождественской фотосессии со своим возлюбленным – 44-летним бейсболистом Алексом Родригесом. На фото пара одета в одинаковые пижамы в красно-черную клетку, влюбленные слились в страстном поцелуе на фоне празднично наряженной елки.

«Не нужно никакой омелы… Счастливого Рождества всем!!! Я люблю вас и желаю вам самых счастливых и красивых праздников», – написала звезда фильма «Стриптизерши».

Джей Ло отметила Рождество в Лос-Анджелесе в кругу семьи – со своими детьми 11-летними близнецами Эммой и Максом, а также женихом Алексом Родригесом и его дочками – 11-летней Эллой и 15-летней Натали. Влюбленная пара снимала на видео, как их наследники открывают свои подарки. Бейсболист также опубликовал в своем Инстаграм праздничные фотографии и показал огромную перчатку Железного человека, о которой очень мечтал и наконец получил сын Джей Ло.

Родригес подарил своей избраннице ювелирные украшения. И, судя по видео в сториз, Дженнифер пришла в полный восторг от роскошного подарка.

На днях Лопес опубликовала в Инстаграм фото в красных легинсах и спортивном топе, продемонстрировав роскошную фигуру. Поклонники восхитились идеальными формами певицы и заявили, что она выглядит на 25 лет, а не на 50.

Также мы писали, что актрису номинировали на престижную премию Гильдии киноактеров. О чем Джей Ло рассказала подписчикам, стоя на беговой дорожке и едва сдерживая слезы счастья.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алекс РодригесГолливудДжей ЛоДженнифер Лопесновости звёзд
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дженнифер Лопес призналась бойфренду в любви возле наряженной елки
Интересно?
Поделись с друзьями: