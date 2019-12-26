ЗВЕЗДЫ

«Невероятные подружки»: Рудова и Седокова устроили новогоднюю вечеринку

Известные красотки отложили дела и хлопоты ради зажигательной встречи.

«Невероятные подружки»: Рудова и Седокова устроили новогоднюю вечеринку
Наталья Рудова и Анна Седокова, Виктория Десятникова. фото: instagram.com/rudovanata/

До Нового года остаются считанные дни. Пока одни покупают подарки и наряжают елки, другие едва успевают справляться с работой. У большинства звезд декабрь самый сложный месяц. Им приходится сниматься в новогодних передачах, выступать на праздничных концертах и при это не уделять время родным и близким. В такой суматохе проводит время и Анна Седокова, но она не упустила возможности оторваться с подругами.

Накануне певица отложила все дела и устроила вечеринку вместе с Натальей Рудовой и дизайнером Викторией Десятниковой. Девушки переоделись в костюмы Снегурочек и весело провели время. Они начали праздновать Новый год и поздравили поклонников с предстоящими праздниками.

«У нас нет снега, зато у нас есть лед. У Наташки есть кокошник», — сказала Виктория, которая позировала в шапке с меховой оторочкой. «А у меня есть невероятные подружки, которые спасут в каждой плохой ситуации», — продолжила Анна.

«Если ваши подружки не похожи на моих, не зовите меня на свои party. А если честно, то как бы мы прожили без подружек! Кто бы нам сказал правду, которую мы не хотим слышать. Люблю вас сильно. Провожаем старый Новый год. С наступающим», — пояснила Рудова.

Она решила поднять настроение всем своим фанатам. К слову, ей это удалось. Многие признались, что несколько раз пересматривали ролик. Их позабавили три подружки. «Вау! Такие классные! Красотки», «Огненные девочки», «Наталья, вам ооочень идёт кокошник!», «Снегурочки наши», «Хулиганки», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что последние недели проходили съемки новогодних «Огоньков» в них снялись многие знаменитости от Ларисы Гузеевой и Дмитрия Нагиева до Кристины Орбакайте, а вот Алла Пугачева отказалась от участия в праздничных передачах.

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Анна СедоковаНаталья Рудовароссийские звезды
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«Невероятные подружки»: Рудова и Седокова устроили новогоднюю вечеринку
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