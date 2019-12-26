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Лука Сафронов сравнил Депардье с Астериксом, а себя – с Обеликсом

Вес внебрачного сына художника Никаса Сафронова уже превысил 200 кг.

Лука Сафронов сравнил Депардье с Астериксом, а себя – с Обеликсом
Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин. Фото: ЭГ/КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА

29-летний Лука Сафронов-Затравкин опубликовал в своем инстаграме новую фотографию, на которой стоит рядом с Депардье. Внебрачный сын Никаса Сафронова, который весит уже больше 200 кг, сам посмеялся над своим внешним видом:

«На фоне со мной Обеликс Депардье выглядит как Астерикс :) Самое время пересмотреть классику!!!». Так музыкант намекнул на то, что даже крупный Жерар Депардье теряется на его собственном фоне.

Напомним, что Лука – гениальный пианист и обладатель множества престижных премий. Однако парень с детства страдает ожирением. В 18 лет он весил 160 кг, но потом взял себя в руки, скорректировал питание, начал заниматься спортом и похудел до 74 кг. Но успех был временным. Лишний вес вернулся с избытком и сейчас, по некоторым данным, Лука Сафронов-Затравкин весит около 250 кг.

Недавно музыкант попал в абсурдную ситуацию – застрял в туалете самолета и смог выбраться только с помощью бортпроводников. Инцидент снял на видео один из пассажиров и распространил ролик в сети.

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Лука ЗатравкинЛука СафроновмузыкантНикас Сафронов
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Лука Сафронов сравнил Депардье с Астериксом, а себя – с Обеликсом
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