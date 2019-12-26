ЗВЕЗДЫ

«Наши тройняшки»: Подольская устроила фотосессию с сестрой-двойняшкой и детьми

Певица поделилась трогательным новогодним кадром.

«Наши тройняшки»: Подольская устроила фотосессию с сестрой-двойняшкой и детьми
Наталья Подольская. фото: globallookpress.com/

Наталья Подольская уже девять лет живет в браке с Владимиром Пресняковым. У влюбленных подрастает четырехлетний сын Артемий. Пара много путешествует, но они всегда находят время на близких. В преддверии Нового года влюбленные украсили свой особняк гирляндами, а также увиделись с близкими. Не многие знают, что у артистки есть сестра-двойняшка Юлиана. С ней накануне певица провела время и устроила фотосессию.

На новом фото Подольская предстала в голубом платье с запахом и рыжих сапогах на устойчивом каблуке. Она прильнула к сестре, которая предстала в таком же наряде только белого цвета. Рядом с ними бегали дети. Все они были в зале, где стояла нарядная елка. Поклонники сначала удивились тому, что детей трое, но оказалось что две маленькие девочки — дочки Юлианы. Они в мини-юбках и гольфах бегали вместе с наследником Натальи.

«Мы с тобой вдвоём, а их у нас уже трое…. наши тройняшки», — написала певица.

Похоже, что она решила поиронизировать, так как в последнее время жену Преснякова часто подозревают в беременности. Влюбленные не скрывают, что хотят завести еще одного ребенка, но пока этого не произошло. Пользователи Сети восхитились трогательным кадром. «Какое счастье!», «Дети! Красиво как!», «Счастливые мамочки! Наталья как хорошо вашей сестрёнке светлый цвет волос», «Какая счастливая ваша мама, что у нее такие дружные девочки» — прокомментировали пост подписчики.

К слову, накануне Подольская также вышла в свет с мужем. Они побывали на рождественском вечере у Григория Лепса. Супруги оделись в одной цветовой гамме. Наталья подчеркнула фигуру черным мини-платьем, а также удлинила ноги с помощью шпилек. Пресняков облачился в черные джинсы, футболку и пиджак. Он разбавил образ красной шапкой под цвет подошвы своих ботинок. «Модники», — отметили поклонники.

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«Наши тройняшки»: Подольская устроила фотосессию с сестрой-двойняшкой и детьми
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