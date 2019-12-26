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Молодая жена Петросяна прокомментировала свою беременность

Татьяна Брухунова порядком устала от разговоров вокруг своей персоны.

Молодая жена Петросяна прокомментировала свою беременность
Татьяна Брухунова. Фото https://www.instagram.com/bruhunova/

30-летняя жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не сдержалась и прокомментировала слухи о своей беременности. Напомним, пара расписалась в начале декабря без лишнего шума. «Молодые» просто пришли в ЗАГС и устроили скромный вечер для самых близких.

Сразу же после известий о заключении официального брака 74-летнего Евгения Вагановича с Татьяной, стали появляться слухи о том, что девушка мечтать родить артисту малыша. «Комсомольской правде» об этом рассказал один из знакомых четы.

Кроме того, в качестве аргумента сторонники этой версии выдвигали тот факт, что Брухунова стала интересоваться аккаунтами в Instagram характерной направленности – о воспитании и здоровье детей, с онлайн-продажей одежды для малышей. А кое-кто даже заметил, что Татьяна подписалась на страничку одной из московских клиник, где рожают отечественные звезды.

Одна из подписчиц супруги Петросяна написала ей в Instagram: «Сегодня в «Пусть говорят» говорили, что наша Татьяна ждет ребенка. Можно поздравить?» На это Брухунова ответила: «Думаю, в следующем выпуске «эксклюзивного расследования» выяснится, что я гуманоид». Несмотря на явный сарказм, Татьяна прямо не опровергла информацию о беременности.

Брухунова. Фото
https://www.instagram.com/bruhunova/
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Молодая жена Петросяна прокомментировала свою беременность
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