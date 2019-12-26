«Это кто с тобой?»: Манукян прилюдно устроил Бузовой сцену ревности

Отношения между блогером Давидом Манукяном Ольгой Бузовой становятся все более прозрачными. Пара просто обожает лишний раз подогреть интерес к себе, намеренно никак не комментируя слухи.

Между тем, в Сети то и дело появляются доказательства их совсем не дружеской связи. Сам Манукян не раз делился с подписчиками кадрами из дома своей подруги. И эти сцены настолько теплые, что трудно предположить, будто за ними ничего нет.

А на днях на просторах интернет-пространства появилось видео, на котором Давид устраивает откровенную взбучку Ольге, заметив рядом с ней какого-то подозрительного героя. Причем делает это блогер публично – в кафе, на глазах у нескольких людей.

«Это что такое? Это что такое, я не понял? Это кто рядом с тобой?» — говорит он Бузовой, просматривая запись с ее выступлением.

Судя по выражению лица поющей телеведущей, ревность Давы ей приятна.